Makellose Lebuser Bilanz

Lebus (up) Zehn Punktspiele - zehn Siege: So lautet die beeindruckende Bilanz der Tischtennisakteure der SG Lebus im bisherigen Saisonverlauf in der Kreisliga Märkisch-Oderland. Da verwundert es auch niemanden wirklich, dass Dirk Wagner, Sven Breitmann, Florian Stange und Lars Wolter das Gesamtklassement vor den beiden ärgsten Verfolgern Fortuna Neuhardenberg und Blau-Weiß Petershagen VI anführen. Zuletzt musste sich auch das Petershagener Quartett der momentanen Lebuser Spielstärke beugen und verlor 5:10.

Im einzigen Montagsspiel ist der Lebuser Liga-Primus um 19 Uhr bei der Landesklasse-Reserve des TKC Wriezen gefordert. Die Gastgeber rangieren derzeit mit 10:10-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.