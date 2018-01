Luther entfacht Kampfgeist

Udo Plate

Wriezen (MOZ) Wenn Trainer Jürgen Treppner seinem Team am Ende des Spiels stehend applaudiert, dann muss etwas Ungewöhnliches passiert sein: So geschehen am späten Sonnabendabend, als die Drittliga-Volleyballer den favorisierten Tabellenzweiten VfL Pinneberg zum Rückrunden-Auftakt mit 3:1 bezwangen.

"Ich habe mich für meine Mannschaft einfach gefreut. Zumal es nach dem ersten Satz keineswegs nach einem derartigen Heimerfolg zum Jahresstart aussah. Meine Mannschaft hat in den folgenden Sätzen nicht nur großartig gekämpft, sondern auch richtig gut gespielt. Vor allem Sebastian Luther hat mit seiner großartigen Vorstellung den Kampfgeist geschürt. Aber auch Finn Dittelbach hat mit zunehmender Spieldauer einen famosen Auftritt abgeliefert", sparte Treppner dann auch nicht mit Lob für seine Schützlinge.

Dabei schien die Begegnung im ersten Satz den erwarteten Verlauf zugunsten der Pinneberger Akteure um den ungemein entspannt wirkenden VfL-Übungsleiter Daniel Prade zu nehmen. Die Norddeutschen knüpften nahtlos an die Form der Hinrunde, die sie auf den zweiten Rang des Gesamtklassements katapultiert hatte, an. Umgehend erspielten sich die Favoriten um den 2,05-Meter-Hünen Janosch Maas einen Vorsprung, den sie dann auch in nur 21 Minuten Spielzeit ins Ziel transportierten. 22:25 lautete das Resultat im ersten Satz, das dann auch gleichbedeutend mit dem 0:1-Rückstand für die Heimtruppe war.

Doch wer nun auf ein schnelles Ende, sprich glatten Erfolg der starken Pinneberger spekulierte, der sollte sich bald eines Besseren belehrt sehen. Zwar erhöhte sich bei den Gästen die Fehlerquote deutlich, während die Treppner-Mannen sich minütlich steigerten. Lange Zeit präsentierte sich eine Angelegenheit auf Augenhöhe zwischen den beiden Kontrahenten, doch dann entwickelte sich die Schlussphase geradezu dramatisch. 20:20, 22:22 und 24:24 lauteten die Zwischenstände. Es war der entfesselt auftrumpfende Sebastian Luther, der mit zwei wuchtigen Angriffsbällen den starken Pinneberger Block zum Satzgewinn überwand. Nach 22 Minuten hatten die TKCer das 1:1 erzielt.

Im dritten Abschnitt bekämpften sich die beiden Mannschaften intensiv, um die Oberhand zu gewinnen. Bis zum 12:11 lagen Wriezen und Pinneberg nahezu gleichauf. Mit Auszeiten versuchten beide Übungsleiter ihren Mannen den entscheidenden Vorteil durch nochmalige Motivation und taktische Neuausrichtung zu verschaffen. Dies gelang Jürgen Treppner merklich besser und die Waage neigte sich langsam aber sicher in Richtung TKC. Über 20:18 und 23:19 erspielten sich die Gastgeber einen 25:20-Erfolg und die 2:1-Führung in den Sätzen.

Doch im folgenden Durchgang waren zunächst wieder die Norddeutschen am Drücker. Aber die Wriezener Herren ließen sich nicht mehr abhängen. Auch wenn die Prade-Mannschaft durchaus Moral bewies und auch einen guten Kampfgeist an den Tag legte, im vierten Satz hatte die Heimtruppe stets die richtige Antwort, in erster Linie durch Sebastian Luther, parat. Als dann Lukas Schaus zu seiner Aufschlagstärke fand, Lucas Mäurer und Finn Dittelbach neben Luther mit Schmetterbällen Erfolg hatten, war für die Gäste bei allem Einsatz nichts mehr zu retten. Den zweiten Matchball nutzte Wriezen zum 25:18 und damit 3:1-Spielgewinn.

"Die Jungs haben nach dem weniger erfolgreichen ersten Durchgang den Mut nicht verloren und sich am eigenen Schopf aus dem drohenden Pleitensumpf gezogen", freute sich TKC-Vereinschef und Hallen-Einheizer in Personalunion Ulf-Michael Stumpe.