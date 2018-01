Sedlak-Elf vorm Trainingsauftakt

JÖRGJANKOWSKY

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf starten am Dienstag mit einem umfangreichen Trainings- und Testspiel-Programm ins neue Fußballjahr. Fünfmal pro Woche bitten Cheftrainer Roman Sedlak sowie seine Co-Trainer Sven Lemke und Maik Fochler ihre Schützlinge zum intensiven Schwitzen. In den ersten beiden Trainingswochen wird der Fokus einem anspruchsvollen Ausdauer-Programm gewidmet und so die Basis für eine erfolgreiche zweite Halbserie der Saison 2017/2018 gelegt. Zum "heißen" Rückrundenstart empfängt der inoffizielle Herbstmeister am 17. Februar zum Nachholspiel den Drittplatzierten TSV Chemie Premnitz. Eine Woche später reist der Tabellenzweite RSV Eintracht Teltow an.

Bis dahin will die Mannschaft auf den Punkt fit sein, um ihre Tabellenführung zu verteidigen. In der Fußball-Landesliga Nord belegt Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf ungeschlagen Rang eins mit 37 Zählern und 35:7 Toren. Von 13 Punktspielen gewannen die Doppeldörfler zwölf, bei einem Unentschieden. Doch nun gilt es für die Sedlak-Elf die anspruchsvolle Vorbereitung abzuspulen.