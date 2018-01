Grünheider Pädagoge hoch im Kurs

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Heute wird in Berlin unter Federführung der Vodafone Stiftung Deutschland sowie des Deutschen Philologenverbandesder „Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ verliehen.

In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ geht eine der Auszeichnungen nach Brandenburg- an Florian Rietzl, Lehrer für Deutsch, Geschichte und Rhetorik an den Docemus Privatschulen in Grünheide (Oder-Spree).

Der 33-Jährige weiß bereits seit Oktober von der Ehrung, hat diese aber bisher geheim gehalten. Lediglich die Gymnasiastenseiner 10. Klasse, die er derzeit unterrichtet, wissen davon.

„Als ich es erfahren habe, war ich schon stolz“, sagt der junge Mann,der in Heinersdorf wohnt und im Moment beruflich etwas kürzer tritt, weil er in Elternteilzeit seine zweite, zehn Monate alte Tochter betreut. Für den Preis vorgeschlagen wurde er von Elisa Manke, einer Absolventin des 2017-er Abijahrgangs. Sie sei auf die Ausschreibung gestoßen und habe ihren Lehrer für geeignet gehalten.

Florian Rietzl hat schon immer die Arbeit mit Jugendlichen gereizt. Er war in der evangelischen Pfadfinderarbeit tätig. Nach Abitur und Zivildienst in einem Krankenhaus entschied er sich für den Lehrerberuf.

„Geschichte stand als Fach von Anfang an fest, ein zweites musste ich mir suchen.“ Dabei räumt er ein, dass Naturwissenschaften nicht in Frage gekommen sind. So wurde es Deutsch als sinnvolle fachliche Ergänzung. Das Studium absolvierte er in Potsdam, das Referendariat schon bei Docemus in Grünheide.Danach klappt es dort mit einer Anstellung.

Auch die aktuelle Schülergeneration mag seine Art, den Unterricht zu führen. „Er erzählt viel und bietet tolle Tafelbilder an“, sagt die 15-jährige Anna Stützle. Und ihr Klassenkamerad Maximilian Teßmann ergänzt, dass er durchaus streng seien kann

„Wenn er sauer ist, zeigt er das, aber nur kurz“, erzählt der 15-Jährige. Ein Rezept, warum er bei den Schülern so gut ankommt, hat Rietzl nicht.

„Ich versuche, Geschichte erlebbar zu machen, breche auch mal aus meinem vorbereiteten Konzept aus, wenn ich merke, dass die Jugendlichen mehr Zeit für ein Thema brauchen.“ In Deutsch sei es schwierig, Interesse und Verständnis für die klassische Literatur zu wecken. „Da such ich noch einen Weg.“ So werde der Lehrerberuf für ihn nie langweilig.