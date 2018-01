Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Alan hat am Sonnabend bei Schulleiterin Anke Schmidt-Gabriel seine Bewerbung abgegeben. Ab Klasse sieben möchte er an der FAW-Schule lernen. Das Ungewöhnliche: Der Kleine ist erst neun und für ihn geht es erst im Schuljahr 2020/21 an die nächst weiterführende Schule. Doch offenbar hat es ihm und seiner Mutter Tanja Eschner so gut gefallen, dass sie lieber früher als zu spät - immerhin kommen auf jeden Platz derzeit rund drei Bewerber - im Rennen sein wollen. "Wir wohnen seit 2013 im Ort. Uns war damals, als wir ein Grundstück suchten, wichtig, dass sich Kita, Grundschule und weiterführende Schule alle in der Nähe befinden", erzählt Tanja Eschner, die sich unglaublich informiert zeigt über die möglichen Bildungsabschlüsse und auch Kosten.

Denn die FAW-Schule ist privat. "Die 150 Euro Schulgeld zahle ich gern. Dafür weiß ich, dass mein Kind in einer kleinen Klasse lernt, sehr früh schon mit der Berufsvorbereitung begonnen wird und es die Möglichkeit hat, wenn es denn will, in 13 Jahren das Abitur abzulegen", zählt Tanja Eschner auf. Auch gebe es hier weniger Ausfallzeiten, fügt sie als wichtiges Argument an. Pudelwohl fühle er sich hier, reagiert WAT-Lehrer Martin Hessler auf eine entsprechende Frage. Seit Dezember 2016 unterrichtet er an der Schule, begleitet mit seinem Kollegen Michael Jochmann die Schüler bei der Berufsfindung - auch ganz praktisch etwa an der FAW-Schule in Fürstenwalde, wo es auch noch eine Berufsausbildung gibt. Larissa aus der 8. Klasse lernt gern an der FAW, "weil Drogen und Rauchen, so wie an anderen Schulen, hier keine Themen sind", sagt sie. Zu den 530 Schülern gehören Paul und Nico. Sie zeigen im Bioraum u. a., wie das Mikroskopieren geht. Nico aus der 8. Klasse findet gut, dass oft Experimente statt Frontalunterricht angeboten werden, während Paul von netten Lehrern und einen großem Schulhof spricht. "Und, das Essen schmeckt auch."