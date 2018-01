Wählerforum zur OB-Wahl

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Kreisverband der Volkssolidarität Frankfurt lädt Interessierte am Donnerstag, 2. Februar, um 16 Uhr zu einem Wählerforum ein. Im Rahmen der Veranstaltung wollen sich die OB-Kandidaten Markus Derling (CDU), Jens-Marcel Ullrich (SPD), Wilko Möller (AfD), Martin Wilke (parteilos) und René Wilke (Die Linke/Grüne) den Fragen der Bürger stellen. Sie alle treten am 4. März zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters an. Die Podiumsdiskussion findet in der Geschäftsstelle der Volkssolidarität, Logenstraße1, statt. Auf einer Themenseite der MOZ stellen die Kandidaten ihre Ideen für eine bürger- und unternehmensfreundliche Verwaltung dar.