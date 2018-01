Brennende Bäume lockten Hunderte an

WEihnachtbaumverbrennen am Strandbad in Erkner Jessica Schlüter bereitet Stockbrot für Lion weil vor 13.1.2018 © Foto: MOZ/Joachim Eggers

WEihnachtsbaum verbrennung in Woltersdorf am 13.1.2018 Großer Andrang am Riesenlagerfeuer in Woltersdorf © Foto: Marion Thomas

Maria Hanke mit Tochter Emilia (6) Weihnachtsbaumverbrennung in Woltersdorf am 13.1.2018 © Foto: Marion Thomas

Baumverbrennen in Hangelsberg 13.1.2018 Gertraud Lange zündet Teellicht in Brötchentüte an - weist den WEg © Foto: MOZ/Joachim Eggers

Baumverbrennen in Erkner - 13.01.2018 nur in voller Montur - Feuerwehrleute werfen Bäume aufs feuer © Foto: MOZ/Joachim Eggers

Marion Thomas und Joachim Egger

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Die traditionellen Weihnachtsbaumverbrennungen haben am Sonnabend in 17 Gemeinden des Altkreises Fürstenwalde zahlreiche Bürger angelockt. Die MOZ hat einige von ihnen besucht.

Erkner: Das 10. Neujahrsfeuer hatte noch gar nicht richtig begonnen, da musste die Feuerwehr ausrücken. "Lichtschein in der Ahornallee" war gemeldet worden, Ergebnis: Fehlanzeige. "Der Anruf kam aus Hessenwinkel, wahrscheinlich haben die unser Feuer am Dämeritzsee gesehen", vermutete später Carsten Rieleit, der stellvertretende Wehrführer. "Aber abklären müssen wir ja." Um die 50 Gäste waren schon am Anfang da. Der neu gegründete Förderverein der Feuerwehr, jetzt amtlich ins Vereinsregister eingetragen, nutzte die Veranstaltung, um für sich zu werben. Inzwischen sind es schon zehn, sagte Vorstands-Mitglied René Meinel. Dirk und Ilona Schneider, die seit 2012 in Erkner wohnen, waren zum ersten Mal zu Gast. "Mal ein neues Erlebnis", meinten sie.

Woltersdorf: Das halbe Dorf schien auf den Beinen, um das Spektakel in den Sport- und Freizeitanlagen an den Fuchsbergen zu erleben: Die Flammen loderten haushoch, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr schleppten unermüdlich Weihnachtsbäume heran und fütterten das Feuer stundenlang. "Wir geben uns große Mühe, den Riesenberg abzutragen", sagte Carolin Lange, stellvertretende Wehrführerin. Bereits Tage zuvor hatten hunderte Woltersdorfer die Gelegenheit genutzt, ihre Weihnachtsbäume zur Sammelstelle am Sportplatz zu bringen, aber auch am Abend kamen noch etliche mit ihrem Christbaum im Schlepptau . Und doch hatte sich Thomas Gebauer, Mitarbeiter des Eigenbetriebs, über einige Mitbürger geärgert: "Es gab Leute, die ihre Gartenabfälle in Plastiktüten unter die Bäume gemischt haben. Das muss doch nicht sein!"

Hartmannsdorf: Mehr als 50 Bürger standen schon am frühen Nachmittag um das Feuer am Depot in der Schulstraße. Rund 300 Bäume hatten die Hartmannsdorfer gebracht, schätzte Wehrführer Stephan Schüler, der selbst einen großen Topf mit Chili con Carne gekocht hatte und über einem kleinen Feuer warm hielt, während Mario Hollnagel einen Baum nach dem anderen aufs Feuer warf. Einen davon hatte Thomas Kloppe mit seiner Familie gebracht. "Wir sind jedes Jahr hier", sagte der Hartmannsdorfer. Zu den Besonderheiten des Baumverbrennens in dem Spreenhagener Ortsteil gehören die Kremserfahrten, die Ralph Schnur und Christine Reinhold anbieten. "Wir fahren einmal kreuz und quer durchs Dorf", sagten sie. Wegen des windigen Wetters verzichteten sie in diesem Jahr darauf, bis an die Spree zu fahren.

Hangelsberg: Zu 17 Uhr, dem angekündigten Beginn des Feuers, hatten sich schon gut und gerne 100 Bürger auf dem Anger eingefunden, wo die Interessengemeinschaft Bürgerverein Hangelsberg mit Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürsten und mehr bereitstand. Der Weg auf der weitläufigen Wiese wurde mit Teelichtern ausgeleuchtet, die in kleinen, mit Sand beschwerten Brottüten in mehreren Reihen aufgestellt wurden. Erik Giese von der Feuerwehr entzündete dann das Feuer. Die IG hatte die Bäume im Laufe des Tages von den Hangelsbergern eingesammelt, berichtete Vorsitzende Maria Ludochowski. Staunende Kinderaugen gab es bei der anderthalb Jahre alten Joline, die mit ihren Hangelsberger Großeltern gekommen war. "Für die Enkelin sind wir zum ersten Mal hergekommen, es gefällt ihr und uns", sagte Sandra Remus, die Oma.