Müllrose plant viele Investitionen 2018

Neujahrsempfang in Müllrose im Schützenhaus.

Müllrose (MOZ) Die Einwohnerzahl von Müllrose ist auch im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Durch die Erschließung neuer Baugebiete könne sich das fortsetzen, sagte Bürgermeister Detlef Meine am Sonnabend beim Neujahrsempfang im Schützenhaus. Da man finanziell gut aufgestellt sei, können 2018 viele Investitionen realisiert werden.

Müllrose ist auch im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Die Einwohnerzahl lag zum Ende des vergangenen Jahres bei 4598, 61 Einwohner mehr als 2016. Er sei optimistisch, dass es durch die Baugebiete und die Bauentwicklung mit der Stadt weiter aufwärts gehe, sagte Bürgermeister Detlef Meine am Sonnabend beim Neujahrsempfang der Stadt. "Vielleicht erreichen wir irgendwann noch die 5000 Einwohner." Aber auch so habe die Stadt eine Größe, in der es sich gut leben lässt.

Die Entwicklung von Baugebieten - Meine nannte Porths Land - bringt der Stadt nicht nur mehr Einwohner, sondern in diesem Fall auch mehr Geld. Durch den Verkauf von Baugrundstücken konnten 600000 Euro eingenommen werden. Das Geld soll unter anderem dafür verwendet werden, 30 neue Kita-Plätze zu schaffen. 120000 Euro seien schon in der bestehenden Kita unter anderem für die Sanierung der Toiletten verbaut worden.

Da die Stadt finanziell gut aufgestellt ist, konnten im vergangenen Jahr größere Maßnahmen begonnen werden. Meine nannte als Beispiel die Sanierung des Bahnhofsvorplatzes. Weil die Bewilligung der Fördermittel spät kam, wurde mit der 300000 Euro teuren Maßnahme erst im November begonnen. Unzufrieden zeigte sich der Bürgermeister mit dem Baufortschritt am Schulerweiterungsbau. "Ich habe auf einen Bauablaufplan gedrungen", erklärte Meine. Nun sollen im August die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Architekt wollte noch ein, zwei Monate mehr haben.

"Dank der guten Finanzen werden die Stadtverordneten in der komfortablen Lage sein, einen Haushalt zu verabschieden, der viele Investitionen vorsieht", kündigte der Bürgermeister an. Er betonte: "Ich lege Wert auf die Feststellung, dass wir das Ortsbild zuerst für unsere Bürger und dann für die Gäste und Touristen aufwerten."

Auch Amtsdirektor Matthias Vogel, der erstmals in offizieller Funktion an dem Neujahrsempfang teilnahm, zeigte sich überzeugt, dass Müllrose sich 2018 im guten Licht präsentieren werde. "Die Investitionen zeugen davon, dass sich Müllrose positiv entwickelt." Das gelte auch für das gesamte Schlaubetal. Für ein Amt in den neuen Ländern sei das in keiner Weise selbstverständlich. Der Amtsdirektor warb dafür, "gemeinsam Hand in Hand das Beste für Müllrose zu erreichen".

Aber Müllrose lebt nicht nur von den Investitionen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt lobte das bürgerschaftliche Engagement. "Das ist einer der Gründe, warum es Müllrose so gut geht." Patzelt mahnte grundsätzlich: "Es gilt die Kultur und das Miteinander zu pflegen, nicht nur den Konsum."

Ein gutes Beispiel dafür gaben die Handballer der HSG Schlaubetal. Deren Präsident Peter Palwitz hat anlässlich seines 50. Geburtstages statt Geschenke um Spenden gebeten. Der Betrag wurde aufgestockt und so konnten am Sonnabend 550 Euro übergeben werden, die in die Anlage eines neuen Sport- und Bewegungsplatzes fließen sollen. Detlef Meine erläuterte, dass es sich um eine Fläche in der Nähe des Raiffeisen-Marktes handelt. Dort soll ein Platz für ältere Jugendliche entstehen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben.

Detlef Meine hob ebenfalls das Ehrenamt hervor, von der Feuerwehr, über den neuen Kulturbeirat bis hin zu allen Akteuren, die Veranstaltungen organisieren. "Sie tragen mit dazu bei, dass es sich leben lässt in unserer Stadt, dass wir ein schönes Umfeld haben, dass die Leute gerne in Müllrose leben." Stellvertretend wurden auch in diesem Jahr zwei Ehrenamtler mit der Goldenen Ehrennadel und einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt ausgezeichnet.

Jürgen Wiedemann ist seit 21 Jahren Vorsitzender des Angelvereins mit seinen 270 Mitgliedern. Schon zuvor gehörte er dem Vorstand lange Jahre als Stellvertreter an. "Seit 35 Jahren führt er auch die Chronik in Wort und Bild", hob Detlef Meine hervor. "Er hat alles im Griff". Aber auch bei den Jubiläen der Stadt habe Jürgen Wiedemann mitgewirkt.

Peter Palwitz ist nach seiner aktiven Zeit seit 2007 Präsident der HSG Schlaubetal. Er hat auch zwei Trainerscheine. Nachdem es in Müllrose die neue Halle gibt, hat der Handball in Müllrose einen großen Aufschwung erfahren. "Und dieser Aufschwung ist vor allem Peter Palwitz zu verdanken", so Meine.

Der Neujahrsempfang, der im voll besetzten Schützenhaus stattfand, wurde wieder maßgeblich von der Feuerwehr vorbereitet, so auch das Büfett,