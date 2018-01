LR Fue

Erkner (MOZ) Ein sogenanntes Butterfly-Messer haben Polizisten am Freitag, gegen 18.30 Uhr, im Rahmen einer Routinekontrolle beschlagnahmt. Die Beamten hatten in der Fürstenwalder Straße in Erkner einen 37 Jahre alten Mann, der in Erkner wohnt, überprüft. Da ein solches Messer nach dem Waffengesetz eine verbotene Hieb- und Stoßwaffe ist, wurde der Gegenstand eingezogen. Der Besitzer muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.