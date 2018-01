Polizeieinsatz wegen Ruhestörung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (lö) Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen zwei Einsätze wegen Ruhestörung. So war sie am Freitagabend von Mietern eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße gerufen worden. Ein weiterer Mieter hatte sehr laut Musik aufgedreht, damit die Nachbarn belästigt. Der Polizei gegenüber sagte er, dass er Geburtstag habe und dies feiere. Die Beamten forderten den Mann auf, die Musik leiser zu stellen.

Am Sonnabend gab es einen Einsatz gegen 22.30 Uhr im Brunnenring. Auch dort störte sehr laute Musik Nachbarn. "Beim Eintreffen der Beamten war die Ruhe allerdings wieder hergestellt", sagte ein Polizeisprecher. Da der Verursacher der Polizei bekannt war, sei er nachdrücklich ermahnt worden, keinen Lärm zu machen, sagte der Polizeisprecher.