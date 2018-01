Satzung für den Dudel abgelehnt

LR BEE

Bad Saarow (bs) Anders als von der FDP beantragt wird es für den Dudel in Bad Saarow auch künftig keine Außenbereichssatzung geben. Die Liberalen hatten mit diesem Instrument zum Ziel, Regelungen für mögliche künftige Bauvorhaben in der ehemaligen Künstlerkolonie ganz am nördlichen Rand des Kurortes zu schaffen. Der Bauausschuss der Gemeinde, der das Thema auf den Antrag hin aufgriff, sah das jedoch anders und folgte damit der Sichtweise der Scharmützelsee-Amtsverwaltung.

Auch nach Ansicht der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree sei eine Außenbereichssatzung für das Areal ungeeignet, erläuterte Ralf Artelt vom Bauamt. Stattdessen solle nach Ansicht des Kreises lieber der Flächennutzungsplan angepasst und dann separat über Einzelvorhaben entschieden werden. Derzeit stehen den Angaben zufolge vier Häuser am Dudel, drei Grundstücke sind unbebaut. Zwei Eigentümer hätten bereits die Absicht kundgetan, bauen zu wollen. Das Amt habe dagegen keine grundsätzlichen Einwände, sei ansonsten aber gegen eine weitere Verdichtung der Bebauung.

Manfred Höhne von der FDP zeigte sich trotz der Absage an die Außenbereichssatzung zufrieden. "Mit diesem Vorgehen kann ich leben", sagte er.