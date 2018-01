Freude an abstrakter Malerei

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sie bringen Farbe in die grauen Januar-Tage - die Bilder von Jana Knoll. Seit heute sind die Arbeiten der 42-Jährigen in der Galerie der Stadt- und Kreisbibliothek "Hans Keilson" zu sehen.

Es ist das erste Mal, dass die Bad Freienwalderin ihre Bilder der Öffentlichkeit präsentiert. "Ich bin aufgeregt, aber auch stolz und froh, auch außerhalb der sozialen Netzwerke meine Bilder zeigen zu können", antwortet sie auf die Frage, wie es ihr dabei geht und lenkt während der Eröffnung am Freitag sofort den Blick auf ihre in kräftigen Acrylfarben gemalten Bilder. Es sind meist abstrakte Arbeiten. "Ich finde das Abstrakte gut, weil es mir besser von der Hand geht und ich mehr experimentieren kann", sagt sie. Ihr sei es nicht wichtig, ob der Betrachter etwas in ihren Bildern sieht. Deshalb trägt auch keines der Werke einen Titel. "Die Bilder sollen gefallen, Augen-Schmeichler sein", findet sie.

Mit dem Malen begonnen hat sie vor fünf Jahren, während einer Mutter-Kind-Kur. Anfänglich habe sie versucht, viel nach zu malen, erzählt sie. Inzwischen aber habe sie ihre eigene Technik entwickelt. Und nicht nur im Malen, sondern ebenso im Gestalten von Schmuck. Kettenanhänger aus Beton, Ringe aus Alu-Draht, Armbänder mit dem eigenen Namen - Jana Knoll gewährt dem Besucher der Ausstellung zudem einen Einblick in ihre Schmuckschatulle, als schmückendes Beiwerk ihrer Bilder.

Geöffnet: Die, Do, Fr. 9 - 18 Uhr, jeden ersten Sonnabend im Monat 9 - 12 Uhr, Tel. 03344 331937