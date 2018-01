Munteres Instrumentenkarussel

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Musikschule wurde am Sonnabend gestrichen, gezupft, geblasen und getrommelt. Tapfer spielten sich Interessierte und angehende Musiker durch die Instrumentenpalette. Am Ende fand jede Gitarre, Geige oder Trompete seinen Liebhaber.

Die Musik, die aus den verschiedenen Räumen der Musikschule kommt, hört sich etwas schräg an. Für die Instrumentallehrer ist das am vergangenen Sonnabend aber kein Problem. Schließlich ist es der Tag der offenen Tür und die kleinen und großen Gäste sind ausdrücklich zum Ausprobieren der Instrumente eingeladen. Gitarrenlehrerin Andrea Heinrich-Berthold sitzt vor zwei Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren. Die vierjährige Maila kann die Gitarre allerdings noch nicht selbst halten. Deswegen liegt sie auf ihrem Schoß, die Mama hilft. Unter Anleitung der Gitarrenlehrerin versuchen die Geschwister, dem Instrument ein paar Töne zu entlocken. Auch bei Florian Segelke ist ausprobieren angesagt. Allerdings mit der E-Gitarre. Der siebenjährige Anton hält das Instrument auf den Knien, während Florian Segelke die verschiedenen Saiten der Gitarre erklärt. Die Klangfarben reichen von hell bis dunkel, stellt Anton fest. Das Lied "Bruder Jakob" wird noch angespielt, dann hat Anton Lust auf das nächste Instrument. Für den Gitarrenlehrer ist das kein Problem. "Am Anfang des Lernens ähneln sich klassische Gitarre und E-Gitarre noch sehr", erklärt er. Später gäbe es je nach Fall größere Unterschiede.

"Alles Gute kommt vom Himmel, wie etwa die Sonne, und deswegen sollte die Geige auch von oben kommen", sagt Geigenlehrer Wolfgang Engel zum sechsjährigen Arijen und erklärt ihm so, wie er die Geige halten soll. Der Geigenlehrer hat viele Jahre am Brandenburgischen Staatsorchester gespielt und war dort Konzertmeister. "Gerade für die Geige braucht es in jedem Fall auch ein gutes Gehör", erklärt er. Das hat der kleine Arijen anscheinend. Auch körperlich hat der Junge beste Voraussetzungen, stellt Wolfgang Engel fest. Er würde sich freuen, wenn der Junge zum Unterricht kommen würde. Mehrere seiner Schüler hätten es bis auf die Musikhochschule gebracht, betont er. "Man sollte aber jeden Tag etwas üben", sagt er.

Musikschulleiter Ulf Kröger hat indes nicht nur ein Instrument, sondern das große Ganze im Blick und freut sich über den großen Zuspruch. "Der Wintertermin, den wir für den Tag der offenen Tür anbieten, ist immer besonders gefragt", erklärt er. Auch in der näheren Zukunft sei die Musikschule gut aufgestellt. Nachdem das Land die Mittel für die Musikschulen erhöht hat, habe er die Honorare für die freien Instrumentallehrer ebenfalls etwas erhöhen können. "Das war auch nötig, denn wir konkurrieren hier um gute Lehrer, die etwa aus Berlin zu uns kommen", sagt er. Dort gäbe es für solche Spezialisten ebenfalls viele Angebote.

Mit dem zusätzlichen Geld möchte der Leiter außerdem zwei neue Lehrer fest anstellen. "Die Ausschreibung für die neuen Stellen wird in Kürze erfolgen", kündigt Ulf Kröger an. Bisher gibt es zwölf feste Mitarbeiter an der Musikschule. Er weiß, wie wichtig feste Lehrer seien. "Sie haben meist eine noch höhere Bindung zur Musikschule und bereiten, neben dem Unterricht, auch Konzerte und ähnliches vor", meint er. Schließlich solle auch in Zukunft das erstklassige Angebot der Musikschule aufrecht erhalten werden. "Musik ist für jedes Kind wichtig", ist Ulf Kröger überzeugt.