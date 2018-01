Dubiose Mahnungen im Umlauf

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) In dubiosen Mahnschreiben, die zurzeit per Brief an Eberswalder Haushalte gelangen, werden die Empfänger aufgefordert, 294 Euro an die BDME Concept Group zu überweisen. Angeblich seien Beitragszahlungen an den Fachverband der Lotterie- und Glücksspielanbieter zu leisten. Wenn nicht, werde eine Gesamtforderung von 784 Euro fällig, die Mahn- und Inkassogebühren enthalte.

Die Eberswalder MOZ-Leserin Renate Müller (59) hat die Masche der Abzocker durchschaut und sowohl die Zeitung als auch die Verbraucherzentrale informiert. Dort kennt man das Schreiben bereits, das den Überweisungsträger gleich mitliefert. "Schaut man auf die Bankverbindung, soll das Geld auf ein rumänisches Konto überwiesen werden", sagt Harald Gräfe, Leiter der Verbraucherschutzberatung Eberswalde. Die Empfänger sollen unter Druck gesetzt werden. Es werde sogar mit einem Schufa-Eintrag gedroht, was gesetzlich untersagt sei. Betroffene können das Schreiben ignorieren oder auch Anzeige bei der Polizei erstatten.

Ein Anruf bei der Firma, die ihren Sitz angeblich in Berlin hat, brachte übrigens nichts. Es meldete sich eine Computerstimme. Verbunden wurden wir nicht.