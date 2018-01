Feurige Flamenco-Rhythmen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mit feurigem Flamenco startete die Blumberger Mühle ins neue Jahr. Das Nabu-Naturerlebniszentrum vor den Toren Angermündes etabliert sich mehr und mehr auch als Bühne für Kunst und Kultur - handgemacht, urig und besonders. So präsentierte sich auch das erste Konzert 2018 mit dem Flamenco-Duo Peer Fritze und Johannnes Doschew. Die Musiker haben sich seit den 1990er Jahren dem spanischen Flamenco verschrieben und interpretieren ihn in seinen ursprünglichsten Formen und Facetten mit ganz eigenen und eigenwilligen Kompositionen und Arrangements.

Peer Fritze mit seiner Gitarre und Johannes Doschew am Piano und verschiedenen Percussioninstrumenten entfachen mit den Rhythmen Leidenschaft und malen mit ihren Tönen Bilder im Kopf: von engen Gassen in Sevilla, von rauchigen Bars und verträumter Straßenmusik, von tanzenden Zigeunern und temperamentvollen Stierkämpfern - jeder der Zuhörer im kleinen Veranstaltungssaal der Blumberger Mühle hörte wohl andere Bilder bei diesem ungewöhnlichen Konzert auf Tuchfühlung mit den Musikern.

Da klapperten keine Kastagnetten, flogen keine Röcke, da verzichteten die Künstler auf jedes glitzernde Bühnenbeiwerk und nahmen gerade durch diese Authentizität die Zuhörer mit in diese Welt des Flamencos, die von Zigeunern, Mauren und teils auch jüdisch geprägt ist.

Peer Fritze kam einst durch eine Schallplatte zu dieser Musik, obwohl Flamenco damals in der DDR keine Rolle spielte. Fasziniert von der Leidenschaft der spanischen und lateinamerikanischen Musik nahm er 1990 seien ersten Gitarrenunterricht. Inzwischen scheint seine Gitarre ein Teil von ihm selbst zu sein, so traumwanderlisch sicher spielt er das Instrument. Mal streichelt er über die Saiten, mal spielen seine Finger damit, mal schlägt er sie voller Inbrunst.

Sein Musikpartner Johannes Doschew könnte das Ebenbild eines Spaniers sein. Wenn er dazu singt, als wäre spanisch seine Muttersprache, ist alles an ihm Gefühl. Doch er ist kein Spanier, sondern Deutscher mit halbbulgarischem Wurzeln. Durch seine Pianobegleitung bekommen die Gitarrenklänge weiche, poesievolle Züge und klingen mitunter jazzig.

Inspiration für ihre Musik und ihre eigenen teils experimentellen Kompositionen holen sich die deutschen Flamenco-Spieler inzwischen in Spanien und Lateinamerika selbst und arbeiten auch mit spanischen Musikern zusammen. Sie treten in kleinen Konzerträumen, in Bars und auch privat auf. Die Blumberger Mühle bot für diese Art von Musik den passenden Rahmen. Das Restaurant "Zum grünen Wunder" machte den Abend mit mediterraner Küche und spanischem Rotwein zu einem perfekten Ausflug in die Welt des Flamencos, den viele der Besucher so vielleicht noch nie gehört haben.

Das nächste Konzert steht schon auf dem Programm. Am 23. Februar gibt es Irish Folk in der Mühle, und am Frauentag ein ganz spezielles musikalisches Geschenk nur für Frauen - Edith-Piaf-Chansons.