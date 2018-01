Ulk mit Teufel, König und Räubern

Dietmar Rietz

Günterberg (MOZ) Nach dem erfolgreichen Auftakt des diesjährigen Wintermärchens der Greiffenberger Theatergruppe im Dezember in der Sporthalle des Ortes stürmte das Publikum am Sonnabend auch die Aufführung in der Gaststätte Günterberg. Schauspielern und Publikum - große und kleinen Theaterfans - standen während der Aufführung des Wintermärchens "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" zeitweise vor Lachen die Tränen in den Augen. Nach rund einer Stunde feinsten Volkstheaters bedankte sich Schauspielerin Kirstin Hätscher (unübertrefflich komisch und spielfreudig als Königin, Teufelsweib, blinde Hellseherin, Räuber, Frau am Brunnen) bei den Besuchern: "Leute, ihr seid ein so tolles Publikum. Wir hatten lange nicht mehr so viel Spaß beim Spielen." Danach führte sie die ausgelassene Schauspielerpolonaise mit Andrea Lorenz (stiehlt als wunderbar-naives und urkomisches Findelkind Hans mit Hilfe dem Teufel die drei goldenen Haare und bekommt die Prinzessin zur Frau), Dirk Köhler (Wirt, Priester), Berthold Wernicke (ulkig-böser König), Daniel Stoewehass (Eule Rosalie) den Saal. Das Publikum klatschte begeistert Beifall.

Heike Schmidt, die sonst den Teufel spielt, war erkrankt. Petra Strelitz sprang für sie ein und war als Torkel-Teufel himmlisch verschroben originell. Torsten Peters hatte die Technik im Griff Technik.

Das Ensemble setzt sich aus Einwohnern von Günterberg und Greiffenberg zusammen, enthusiastischen Freizeitkünstlern und Frohnaturen. Die Handlung hangelt sich am Originalmärchen entlang, die Inszenierung lässt aber massig Raum für spritzig-aktuelle lokal- und weltpolitische Spitzen sowie Dorf- und Uckermark-Geschichten, die mit lautem Gelächter quittiert werden. Ja, der Torkel-Teufel wohnt wohl gleich hinter der Uckermark. Alle Tickets für die Veranstaltung am 20. Januar (15.30 und 18 Uhr) sind schon vergeben. Es gibt möglicherweise noch wenige Stehplätze.