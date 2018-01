Treffen am Feuer zum Start ins Jahr

In Gusow: Schon ab dem Nachmittag loderten am Sonnabend die Flammen des Neujahrsfeuers am alten Badesee in Gusow und erwarteten die Veranstalter aus dem Dorfclub 1961 Gusow-Platkow die Gäste zum gemütlichen Beisammensein zum Start ins neue Jahr. © Foto: Cornelia Mikat

In Genschmar: Auf dem Sportplatz stieß der Golzower Amtsbrandmeister Andreas Zwick (r.) stieß mit Freunden aufs neue Jahr an. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat, Eva-Maria Lubisch u

Seelow (MOZ) Am Sonnabend Nachmittag und Abend brannten in vielen Orten im Oderland die ersten Neujahrsfeuer. An ihnen trafen sich Nachbarn und Bekannte zum Start ins Jahr.

Das erste Neujahrsfeuer loderte am Sonnabend schon um 15 Uhr am alten Badesee in Gusow. Sieben Vereinsmitglieder hatten im Traktor mit Anhänger am Vormittag abgeschmückte Weihnachtsbäume im Doppeldorf eingesammelt. Viele Dorfbewohner kamen zum geselligen Treffen am Feuer.

Auch in Altfriedland trafen sich die Dorfbewohner zum Neujahrsfeuer am Wasser - am Ufer des Klostersee. Nicht nur Weihnachtsbäume speisten die Flammen, sondern auch Sturm-Bruchholz von Uferbäumen. Das hatte Maik Niedballa eingesammelt.

Wenige Kilometer weiter freute sich in Neuhardenberg zur gleichen Zeit Ivonne Krysko, Vorsitzende des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Neuhardenberg, dass sich am Neujahrsfeuer erneut der Kinderring Neuhardenberg beteiligte und die Kirchengemeinde ihr Grundstück zur Verfügung gestellt hatte. Für Kinder gab es am Lagerfeuer, betreut von Mandy Diede, Knüppelkuchen. Mit dem Neujahrsfeuer starteten die Gastgeber in ein Jubiläumsjahr: Am 30. Juni sollen mit einem Festumzug und einer großen Feier auf dem Dorfanger zwei Jubiläen begangen werden - 110 Jahre Feuerwehr Neuhardenberg und 10 Jahre Feuerwehrverein.

In Genschmar trafen sich Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern am Alten Konsum. Von dort zogen sie mit Laternen und Fackeln zum Sportplatz. Feuerwehrleute und Mitglieder des Fördervereins der Wehr hatten dort ein gemütliches Treffen mit Freunden und Nachbarn organisiert.

In Gorgast hatten die Mitglieder des Vereins "Gorgaster Leben" die Wege zu ihrem Veranstaltungsplatz im Park romantisch mit kleinen Lichtern illuminiert. Vereinsvorsitzende Roswitha Trölenberg freute sich über die große Gästeschar ums Neujahrsfeuer.

In Alt Tucheband sorgte ein Scheinwerfer, der eine Ruine im Ortskern wie ein verwunschenes Spukschloss erscheinen ließ, für eine besondere Atmosphäre beim Neujahrsfeuer. Dessen wärmende Nähe suchten auch hier zahlreiche Gäste. Die Kinder buken sich im Feuer Knüppelkuchen.

"Sibirischen Abend" nennt die Libbenichener Ortsfeuerwehr ihren Treff am Neujahrsfeuer, der eine große Fan-Gemeinde hat. Viele Einwohner und Besucher aus Nachbarorten kamen mit ihren abgeschmückten Weihnachtsbäumen an den Dorfteich. Für jeden Baum gab es einen Glühwein gratis. Die Feuerwehrleute um Ortswehrführer Fred Jakob bereiten sich jetzt auf die Ausrichtung der Kreismeisterschaft der Männer im Feuerwehrsport am 26. Mai vor.

Bei strahlendem Sonnenschein haben Alt Zeschdorfer Feuerwehrleute am Sonnabend Morgen abgeschmückte Weihnachtsbäume fürs Neujahrsfeuer am Abend eingesammelt. "Unser größtes Vorhaben in diesem Jahr ist es, unsere Wettkampfbahn fertigzustellen", so Ortswehrführer Jens Buchholz.

Am Gerätehaus der Woriner Feuerwehr hatten die Gastgeber ihr Weihnachtsbaum-Feuer entfacht. Die Jugendfeuerwehr unterstützte bei der Versorgung der Gäste. "Das nächste Feuer wollen wir mit unserem neuen Dorfverein organisieren. Unser größtes Ziel für 2018 ist es, den Sanitärbereich im neuen Feuerwehrversammlungsraum fertigzustellen", so Ortswehrführer Falko Speer.

Neutrebbins Ortswehrführer Andre' Rechner begrüßte am Nachmittag schon viele Gäste zum Neujahrsfeuer am Gerätehaus. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr halfen, die Flammen mit den Weihnachtsbäumen zu speisen, die Feuerwehrleute am Vormittag im Ort eingesammelt hatten. Kai Höhne, Vorsitzender des Sportverein Hertha 23 Neutrebbin, hatte den Feuerwehrleuten einen Scheck der Allianz über 200 Euro zur Unterstützung der Veranstaltung überreicht.