Unterricht mit Blick auf Ausbildung und Abitur

Olav Schröder

Schwanebeck/Klosterfelde (MOZ) Mit den Grund- und Oberschulen in Schwanebeck und Klosterfelde haben sich am Sonnabend zwei Schulen vorgestellt, die berufsorientierend arbeiten, aber auch den Weg zum Abitur eröffnen. Der jeweilige Tag der offenen Tür wurde von vielen Eltern und ihren Kindern gut angenommen.

Mit dem Beginn des Schuljahres 2018/2019 wird der vom Landkreis Barnim für mehrere Millionen Euro erfolgte Um- und Ausbau des Oberschulgebäudes in Schwanebeck abgeschlossen sein, sagt Schulleiter Manfred Reinicke und verspricht: "Die neuen Räume werden sehr, sehr schön sein." Auch wenn der Unterricht in den Schulcontainern oft anstrengend sei, Eltern, Schüler und Lehrer würden diese Situation mit viel Geduld und Verständnis meistern. Nach dem Ausbau der Oberschule folgt die Sanierung des Grundschulteils.

Dass die Grund- und Oberschule in Schwanebeck zusammengelegt wurden und nunmehr ein durchgängiger Schulbesuch von der ersten bis zur zehnten Klasse ohne Schulwechsel möglich ist, wird von vielen Eltern offensichtlich begrüßt. "Zum ersten Mal bleiben mehr als 50 Prozent der Grundschüler der sechsten Klassen beim Übergang auf eine weiterführende Schule bei uns", sagt Manfred Reinicke. Nicht nur die Zusammenlegung, sondern auch das kooperative Kollegium habe dazu beigetragen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Hort, dessen neues, von der Gemeinde Panketal errichtete Haus Ende dieser Woche offiziell eröffnet wird, funktioniere gut.

Die Oberschule Klosterfelde befindet sich im zweiten Jahr nach der Einführung eines integrativen Systems. Alle Schüler werden gemeinsam unterrichtet, unabhängig vom angestrebten Abschluss. In Fächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch erfolgt der Unterricht auf verschiedenen Niveaustufen. Die Entscheidung, ob ein Schüler nach dem Schulabschluss eine Berufsausbildung beginnt oder das Abitur anstrebt, fällt erst mit dem Schulabschluss. Ausschlaggebend sei das Abschlusszeugnis, sagt Schulleiterin Birgit Steinbach. Von Schülern, Eltern und Lehrern werde diese Umstellung aufgrund der größeren Flexibilität begrüßt, berücksichtige der integrative Ansatz doch die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Schülers viel stärker.

Neben dem Praxislernen in Werkstätten und den Schülerpraktika gehört die schuleigene Bildungsmesse zu den berufsorientierenden Angeboten in Klosterfelde. Sie wird in diesem Jahr bereits zum vierten Mal veranstaltet. Am 15. Februar stellten sich am Vormittag zahlreiche Betriebe und Organisationen aus der Region den Schülern vor. Ab 19 Uhr findet dann für die Eltern ein Informationsabend statt, auf dem mehrere weiterführende Schulen und anderen Organisationen vertreten sind.