Angekommen in Slubfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was verbindet Mogadischu mit Slubfurt? Es sind Stationen einer außergewöhnlichen Weltreise, unternommen von Andrea Böhm für ihr Buch "Das Ende der westlichen Weltordnung". Am Freitagabend stellte sie es vor 50 Zuhörern in der Hutten-Buchhandlung vor.

Andrea Böhm bereist als Journalistin seit mehr als einem Vierteljahrhundert die Welt, zurzeit ist sie Nahost-Korrespondentin für Die Zeit in Beirut. Trotzdem sagt sie: "Ich hatte das Gefühl, ich verstehe immer weniger von der Welt". Dem Verlust an Gewissheiten wollte sie mit einem anderen als den westlichen Blick begegnen. Ausgangspunkt bildete eine Landkarte des venezianischen Mönches Mauro aus dem 15. Jahrhundert. In dessen Mappa Mundi steht Afrika ganz oben, Europa unten rechts. Der Nahe Osten bildet das Zentrum. Die Karte verzeichnet Orte, die dereinst Städte mit viel Macht waren: Mogadischu, Guangzhou, Bagdad. Heute werden sie anders wahrgenommen. Somalia etwa gilt als als "Negation von allem", was uns vertraut erscheine: Staatlichkeit, Ordnung, Fortschritt.

Andrea Böhm begab sich genau dort auf die Suche. Nach vergangenen Epochen und nach Zukunftsperspektiven. Dabei fand sie unter anderem das nirgends anerkannte, aber gesellschaftlich gut funktionierende Somaliland.

Als flumen odra taucht auch die Oder in der Mappa Mundi auf. Es ist die letzte Station für Andrea Böhm. Genauer gesagt geht es nach Nowa Amerika, der geografischen Wirklichkeitskonstruktion des Frankfurter Künstlers Michael Kurzwelly. Dass das städtische Kulturbüro gerade die Förderfähigkeit eines wichtigen Teilprojektes von Nowa Amerika - den Brückenplatz - in Frage stellt, sorgte später noch für erhitzte Gemüter. "Die 10 000 Euro Kulturförderung könnten dort nicht besser angelegt sein", echauffierte sich ein Zuhörer. Jemand anderes entgegnete, dass die Stadt drängendere Probleme habe.

Für Andrea Böhm ist die Utopie eine Inspiration. Wie Bruder Mauro werfe Kurzwelly den Betrachter "aus alten Sehgewohnheiten" - bei ihm liegt nicht Norden oben. Sondern Osten. "Man braucht viel Vorstellungskraft, um sich zurechtzufinden".

Auch dank Nowa Amerika gibt Böhms Buch eine Ahnung davon, dass alle Weltordnungen letztlich nur Konstruktionen auf Zeit sind. Und regelmäßig tektonischen Plattenverschiebungen unterliegen. Mit allen damit verbundenen Erschütterungen.