Ende auf Baggerschaufel

Bernhard Schwiete

Sauen/Raßmannsdorf (bs) Auf der Landesstraße 411 zwischen Abzweig Sauen und Raßmannsdorf ist eine Autofahrerin am Sonnabend gegen einen Baumstamm gefahren. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Gegen 11.20 Uhr bemerkte die 72-Jährige zu spät, dass der Baumstamm quer auf der Straße lag. Sie fuhr mit ihrem Citroen gegen das unerwartete Hindernis, außerdem auch auf eine Baggerschaufel, die am Straßenrand lag. An dem Auto entstand dabei "erheblicher Sachschaden", so die Polizei in einer Mitteilung am Sonntag.

An der Straße hatten Baumfällarbeiten stattgefunden. Warum einer der Stämme auf der Fahrbahn lag, wurde nicht mitgeteilt. Konsequenzen muss nun aber der Waldarbeiter befürchten, der vor Ort im Einsatz war. "Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unzureichender Sicherung der Arbeitsstelle eingeleitet", teilte die Polizei mit.