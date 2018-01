Uckermark in Flammen

Dietmar Rietz

Heinersdorf/Groß Pinnow/Zützen (MOZ) Uckermärker feiern gern, sind sparsam und praktisch veranlagt. Auch deshalb ist das Weihnachtsbaumverbrennen um den Jahreswechsel vielerorts zur Tradition geworden. Am Wochenende wurden wieder brennend heiße Partys gefeiert und der Himmel über vielen Dörfern leuchtet glutrot.

In Heinersdorf sammelten die Mitglieder des Sportvereins HSV am Sonnabend mehr als 200 Weihnachtsbäume bei den Bürgern ein und verbrannten sie abends auf dem Sportplatz. Schornsteinfeger und HSV-Mitglied Olaf Ziemendorf schickte traditionell die Bäume auf ihre letzte Reise, die prasselnd in Flammen, Rauch und Funken endete. Sie loderten noch einmal hell in dem zünftigen Feuer auf. "Das ist ganz im Gemeinschaftssinn der Dorfgemeinschaft", sagte der Feuermeister. HSV-Präsident Nino Pawlak verkaufte mit Freunden zugunsten der Vereinskasse Bratwurst, Buletten, Steaks und Getränke an die reichlich 150 Gäste beim ersten Vereinsevent des Jahres. Fest eingeplant hat der HSV in diesem Jahr auf dem Sportplatz schon den Tanz in die Walpurgisnacht am 30. April und eine weitere große Tanzparty am 29. September.

In Groß Pinnow hatten Dorfverein und Feuerwehr knapp 70 Menschen neben der Bauernstube auf ihrer leuchtend-hellen Party zu Gast. "Nach finnischem Vorbild sorgen die gebrauchten Weihnachtsbäume am Lagerfeuer bei uns noch einmal für leuchtende Augen und wohlige Wärme", sagte Johann Dähn vom Dorfverein. Es wurde gegrillt, geplaudert und DJ Jörg Stamm spielte Stimmungsmusik zur Unterhaltung. Der Löschzug 4 des Amtes mit acht Kameraden aus Groß Pinnow und Hohenselchow verbrannte um die 50 Bäume, die der Dorfverein vor den Haustüren der Bürger am Vormittag abgeholt hatte.

In Zützen war der Dorfgemeinschaftsverein um Christiane Miseler im Bürgergarten Gastgeber des Verbrennens von Weihnachtsbäumen. Dorfbewohner hatten Dutzende Bäume rund um die Feuerstelle abgeladen. Thomas Bozyk und André Kurth übergaben sie als Feuermeister Stück für Stück den Flammen. Immer wieder, wenn die Nadelbäume schaurig knisternd in Sekundenschnelle ein Raub der Flammen wurden, richteten sich die Blicke der schätzungsweise 60-köpfigen Festrunde auf das Feuer. Einige Frauen in der Runde flüsterten leise: "Gut, dass das nicht im Wohnzimmer passiert."

Das Weihnachtsbaumverbrennen ist für den Dorfgemeinschaftsverein die Auftaktveranstaltung für 2018. Vorsitzende Christiane Miseler ist stolz auf ihren Verein. "Wir halten zusammen. Alle packen mit an." Alle Hände voll zu tun hatten Anita Kaulin und Martina Linder beim Glühweinausschank, Thomas Boer und Peter Emmeler am Grill.

Ende Januar wird der Vereinsvorstand neu gewählt. Christiane Miseler bewirbt sich erneut um den Vorsitz, Thomas Boer als Stellvertreter. "Mir macht die Arbeit im Verein so viel Spaß", erklärt die Vereinsvorsitzende ihre erneute Bewerbung. "Wir haben gemeinsam schon so viel auf die Beine gestellt." Zützen hat ein Bürgerhaus und den Bürgergarten. Mit Geld aus dem Schwedter Bürgerbudget soll dort 2018 ein neuer Spielplatz gebaut werden. Am 11. Februar wird Kinderfasching gefeiert. Am 23. Februar fährt der Verein zum Bowling nach Meyenburg. Im März wird Frauentag gefeiert. Am 1. September steigt das Dorf- und Kinderfest. Nur eine Sorge bewegt Christiane Miseler aktuell: "Im nächsten Jahr werden drei Vorstandsmitglieder in den Ruhestand gehen. Wir suchen junge Leute als Nachfolger."