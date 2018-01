Ziel ist rot-rote Führungsspitze im Kreis

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Ihren Neujahrsempfang am Freitagabend begannen die Barnimer Linken mit einer Bilanz für 2017. Es sei ein "sehr erfolgreiches Jahr" gewesen, stellte Kreistagsfraktionsvorsitzender Lutz Kupitz vor etwa 80 Mitgliedern und Sympathisanten der Partei fest. So wäre es gelungen, mehrere Projekte der Linken durchzusetzen. Als Beispiele nannte er Investitionen in Schule und Bildung, in ländliche Räume, die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs und die Stärkung kreiseigener Gesellschaften. In diesem Jahr gehe es der Fraktion unter anderem um Vorhaben wie die Neuregelung der Kosten der Unterkunft, eine bessere Kitabetreuung und die Unterstützung von Tagesmüttern. "2018 ist natürlich das Jahr vor den Kommunalwahlen. Vor uns steht die Herausforderung, geeignete Kandidaten aufzustellen", blickte Kupitz voraus. Zunächst gehe es aber erst einmal um die Landratswahl am 22. April. "Auf einer Mitgliederversammlung Ende Januar werden wir entscheiden, wie wir in diese Landratswahl gehen", kündigte er an.

In den Bernauer Awo-Treff war auch eine Reihe von Sozialdemokraten gekommen, darunter Landrat Bodo Ihrke, Panketals Bürgermeister Rainer Fornell, Kreistagsfraktionschef Torsten Jeran und Landtagsabgeordneter Daniel Kurth. Eine direkte Zusage der Linken, dass sie den oder die Landratskandidaten/-in der SPD unterstützen werden, hörten die Männer zwar nicht, aber immerhin den verklausulierten Satz von Lutz Kupitz: "Unser erklärtes Ziel ist es, auch auf dem Neujahrsempfang 2019 einen Landrat begrüßen zu können, mit dem wir gemeinsam an der Entwicklung des Landkreises arbeiten können - und natürlich einen linken Ersten Beigeordneten."

Aus den inoffiziellen Gesprächen auf dem Neujahrsempfang wurde indes immer wieder deutlich, dass die Barnimer Linken erwarten, dass ihr Kandidat Holger Lampe bei der Beigeordneten-Wahl im Kreistag von der SPD mitgetragen wird. Im Gegenzug würden sie einen SPD-Landrat unterstützen. Allerdings wollen sich die Linken offenbar nicht auf jeden Bewerber einlassen. Sie scheinen erst das kommende Wochenende abwarten zu wollen, an dem die Barnimer Sozialdemokraten ihren offiziellen Landratskandidaten nominieren. Bislang haben der Panketaler Bürgermeister Rainer Fornell und die Ortsvorsteherin von Ruhlsdorf, Annett Klingsporn, ihren Hut in den Ring geworfen. Die Linken geben offenbar Fornell den Vorzug. Sollte er nicht nominiert werden, dürfte Plan B der Linken eine Woche später sein, einen eigenen Landratskandidaten ins Rennen zu schicken.