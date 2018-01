Kalter Ostwind, heiße Bohnensuppe

Cornelia Link-Adam

Fürstenwalde (co) Mehr als 30 Wanderer haben am Sonnabend an der traditionellen Neujahrswanderung des SPD-Ortsvereins Fürstenwalde teilgenommen. Los ging es am Vormittag an der Feuerwache von Fürstenwalde. Gut eine Stunde später hatten alle Teilnehmer den rund fünf Kilometer langen Spaziergang durch den Wald nach Berkenbrück gemeistert. Gut gelaunt und dick eingemummelt gegen den kalten Ostwind kam die Gruppe bei der Revierförsterei in Berkenbrück an.

In der Grillhütte Rabenhorst hatte Sebastian Rausch schon die Bohnensuppe auf offenem Feuer fertig. "Empfänge gibt's ja derzeit schon genug, daher gehen wir immer wandern", sagte die Ortsvereins-Vorsitzende Juliane Meyer nach der Tour. Das sei eine gute Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Mit dabei waren dieses Mal auch die Vorsitzende der FDP Fürstenwalde, Petra Schumann, sowie der Fraktionsvorsitzende Eberhard Henkel. Angeschlossen hatte sich aber auch Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst, dessen Wiederwahl die SPD unterstützt. Dieser Urnengang, aber die Große Koalition auf Bundesebene waren bestimmende Themen unterwegs, bilanzierte Juliane Meyer. Der SPD-Ortsverein will am 1. Mai das Tierparkfest ausrichten und 2018 auch wieder den "Brücke-Preis" verleihen, kündigte die Vorsitzende an.