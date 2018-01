LR

Fürstenwalde (MOZ) Bei einer Routinekontrolle haben Beamte des Polizeireviers Fürstenwalde am Sonnabend gegen 2.50 Uhr in der Eisenbahnstraße einen Fürstenwalder festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, teilte die Polizei mit.