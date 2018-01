LR

Fürstenwalde (MOZ) Ein Audi A 4 ist am Sonnabend in Fürstenwalde gestohlen worden. Die Halterin hatte ihren Wagen um 14.40 Uhr in der Straße Am Stadtwald in Fürstenwalde abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Frau gegen 21.10 Uhr zurückkam, war das Auto weg und auch im Umfeld nicht zu finden. Der Schaden wurde auf 9000 Euro geschätzt.