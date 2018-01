Brennende Bäume locken Hunderte an

Blick in die Flammen: Das Weihnachtsbaum-Verbrennen lockte am Sonnabend viele Besucher ans Angerhaus nach Steinhöfel © Foto: Cornelia Link-Adam

Weihnahtsbaumverbrennen in Reichenwalde am 12.1.2018 Christian Elsner bestückt das Feuer © Foto: MOZ/Joachim Eggers

Vereint am Feuer: Während im Hintergrund der große Haufen an Bäumen und Sturmschäden in Rauch aufging, versammelten sich an der Alten Schule neben der Feuerwache etliche Besucher auch ums kleine Feuer, bestückt von Wehrführer Maik Hepke (r.). Weihnachtsb © Foto: Cornelia Link-Adam

Baumverbrennen in Hangelsberg 13.1.2018 Gertraud Lange zündet Teellicht in Brötchentüte an - weist den WEg © Foto: MOZ/Joachim Eggers

Cornelia Link-Adam und Joachim

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Die traditionellen Weihnachtsbaumverbrennungen haben am Sonnabend in 17 Gemeinden des Altkreises Fürstenwalde zahlreiche Bürger angelockt. Die MOZ hat einige von ihnen besucht.

Sieversdorf: Schon am Samstagnachmittag lud die Feuerwehr Sieversdorf zum Baum-Verbrennen auf den Festplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule" ein. Das Entzünden des großen Haufens gestaltete sich allerdings schwieriger als gedacht: "Die Bäume liegen schon ein paar Tage, das Holz ist zu feucht", gab Wehrführer Maik Hepke zu. Seine Kollegen legten mit der Gasflasche Hand an - und die Flammen loderten schließlich meterhoch.

Steinhöfel: Gut 50 Besucher strömten schon am Nachmittag zum Start des Baum-Verbrennens ans Angerhaus. Etliche schleppten ihre Tannen heran - wie auch Stephan Leder aus Wendisch Rietz, dessen Sohn Tim Böhnke (3) in Feuerwehr-Verkleidung und mit Tanne auf dem Bollerwagen nicht nur seine Oma und Opa in Steinhöfel verzückte. Die Feuerwehr hatte am Mittag mehr als 30 Bäume eingesammelt. Heidi Prüfer und Margot Leder als Stamm-Besucherinnen amüsierten sich prächtig.

Beerfelde: Meterhoch leuchteten die Flammen schon von weitem gut sichtbar am Freizeitzentrum "Am Barschpfuhl". Die Beerfelder hatten wieder fleißig viele Bäume vorab hingebracht, etliche Fuhren wurden per Multicar auch aus dem Wohnpark eingesammelt. Dazu wurden Bäume zum Spektakel noch mitgebracht.

Reichenwalde: Ab 17 Uhr loderten die Flammen vor dem Dorfgemeinschaftshaus, gleich neben der Feuerwehr. Rund 40 Tannen hatten die Reichenwalder gebracht, schätzte Wehrführer Dirk Drews. Besucherin Sabrina Rochow, die mit ihren zwei kleinen Kindern zum ersten Mal gekommen war, zeigte sich sehr angetan von der familiären Atmosphäre.

Briesen: Mit feuchtem Holz wie in Sieversdorf hatten auch die Briesener zu kämpfen, so dass anfangs am Gerätehaus nur die Schwedenfeuer brannten. Schließlich wurden trockene Holzscheite und Papierrollen rangeholt. Dann kam das Feuer richtig in Fahrt, ließ die Weihnachtsbäume in Rauch aufgehen. "Die Briesener waren ja wieder fleißig, viele haben vorher ihren Baum hergebracht. Dafür gab auch wieder einen Glühwein gratis", erklärte Stefan Neumann von der Feuerwehr das Prozedere.

Hartmannsdorf: Mehr als 50 Bürger standen schon am frühen Nachmittag um das Feuer am Depot in der Schulstraße. Rund 300 Bäume hatten die Hartmannsdorfer gebracht, schätzte Wehrführer Stephan Schüler. Einen davon hatte Thomas Kloppe mit seiner Familie gebracht. "Wir sind jedes Jahr hier", sagte der Hartmannsdorfer. Zu den Besonderheiten des Baumverbrennens in dem Spreenhagener Ortsteil gehören die Kremserfahrten, die Ralph Schnur und Christine Reinhold anbieten. "Wir fahren quer durchs Dorf", sagten sie.

Hangelsberg: Zu 17 Uhr, dem angekündigten Beginn des Feuers, hatten sich schon gut und gerne 100 Bürger auf dem Anger eingefunden, wo die Interessengemeinschaft Bürgerverein Hangelsberg mit Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürsten und mehr bereitstand. Der Weg auf der weitläufigen Wiese wurde mit Teelichtern ausgeleuchtet, die in kleinen, mit Sand beschwerten Brottüten in mehreren Reihen aufgestellt wurden.

Am Freitag ist Baumverbrennen in Wilmersdorf (ab 18 Uhr), am Sonnabend in Tempelberg (ab 16 Uhr), Demnitz (ab 16 Uhr) und Heinersdorf (ab 17 Uhr).