Echo-Verleihung an Olaf Hofschulz

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Beim Neujahrsempfang der Gemeinde gaben sich am Sonntag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur ein Stelldichein im großen Saal des Bürgerhauses. Der Morgen war geprägt durch eine Schau der 16-jährigen Amtszeit von Bürgermeister Jürgen Henze und Ehrungen.

"Wer etwas bewegen will, der muss sich selbst bewegen", forderte die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ilka Goetz, alle Anwesenden auf, sich weiterhin für die Entwicklung Neuenhagens einzubringen. Und dazu gehöre die Diskussion, dürfen Dinge in Frage gestellt, mit Lust und Offenheit neue Lösungen gesucht werden, um die Gemeinde voranzubringen. Mit Spannung schaue sie auf die Bürgermeisterwahl, freue sich auf die enge Zusammenarbeit mit Hoppegarten innerhalb der kooperierenden Mittelzentren und auf die Eröffnung des Schulanbaus am Einstein-Gymnasium samt Schulsternwarte.

Letztere wird eine der modernsten Schulsternwarten Deutschlands sein. Dass sie über eine exzellente Ausstattung verfügen wird, ist Olaf Hofschulz zu verdanken. 80 000 Euro haben er und seine Mitstreiter schon zusammen gesammelt. Dem engagierte Astronomielehrer, hob MOZ-Chefredakteur Claus Liesegang in der Laudatio hervor, sei es gelungen, eine Partnerschaft des Einstein-Gymnasiums mit dem Haus der Astronomie und dem Deutschen SOFIA-Institut abzuschließen. Die mit diesem internationalen Wissenschaftsprojekt verbundene Bildungsarbeit stellt ein für Deutschland einzigartiges Beispiel der möglichen Vernetzung von moderner Wissenschaft und Schule dar. SOFIA, das Stratosphären Observatorium Für Infrarot Astronomie, ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der National Aeronautics and Space Administration (NASA). Olaf Hofschulz erhielt aus den Händen des Chefredakteurs den Preis des Neuenhagener Echos. Einstimmig hatte der Hauptausschuss der Ehrung zugestimmt.

Viel Kopfnicken, gar Zwischenbeifall bekam Bürgermeister Jürgen Henze. Für ihn war es der letzte Neujahrsempfang als Bürgermeister von Neuenhagen. Nach 16 Jahren Amtszeit geht er in Rente. Er nutzte den Empfang, wie auch schon die Einwohnerversammlung vor wenigen Wochen, um über das viele in dieser Zeit Erreichte zu berichten. 85 Millionen Euro hat die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahrzehnten investiert. In Grundschulen und Straßen, in ein neues Feuerwehr-Depot und ein Bürgerhaus samt größter Bib-liothek im Landkreis. Letztere hat übrigens auch rund 200 Berliner Stammleser. Wer früher Kultur erleben wollte, sagte Henze, fuhr nach Berlin, heute kommen die Bürger aus allen Ortschaften ins Bürgerhaus mit seinen rund 250 Saal-Veranstaltungen im Jahr - dem Team sei dafür dank. Ein Rathaus-Anbau erfolgte, zahlreiche Feste und Freundschaften wurden etabliert und vertieft. Recht neu ist das Weihnachtssingen, eine Tradition hingegen das Oktoberfest. Er sei stolz und dankbar, dass er Bürgermeister dieser Gemeinde sein durfte, sagte er gerührt. Noch gerührter, gar Tränen, zauberte er Sekunden später seiner Frau Uschi in die Augen. Denn mit einem großen Rosenstrauß dankte er ihr für die stete Unterstützung in seiner Amtszeit.

Minister Jörg Vogelsänger erinnerte dran, dass es unter Henzes Regie 1500 mehr Neuenhagener gibt. Tendenz steigend. Weltoffen präsentiere sich Neuenhagen. Unter anderem auch in der Partnerschaft zum polnischen Swiebodzin und nach Bayern (gemeint ist Grünwald), witzelte er. Vogelsänger wünscht sich für den 25. Februar eine hohe Wahlbeteiligung und einen würdigen und kompetenten Nachfolger für Jürgen Henze. Für Erstaunen sorgte Landrat Gernot Schmidt, der zunächst launig über den Spagat gesprochen hatte, der Jürgen Henze gelungen sei, nämlich den Zuzüglern das ersehnte Dorf zu liefern, aber auch den Luxus einer Stadt. Selbstbewusst und mit Stil habe er seine Amtszeit gemeistert. Er wünsche sich eine Zeit ohne kindliche Väter und die Wunschkandidatin von Henze, rutschte es dem Landrat heraus, was einige doch mit Gemurmel kommentierten. Oder war es nur ein Versprecher? Der Bürgermeister-Kandidat der Linken heißt Sven Kindervater.