Walzer mit Dudelsack und Zukunftswerkstatt

Ines Weber-Rath

Wulkow (MOZ) Booßen (ir) Die Veranstaltung ist Kult, die Fangemeinde groß: Zum Neujahrskonzert am Freitagabend reichten die Stühle auf dem Veranstaltungsboden des Ökospeichers nicht für alle Gäste. Der Co-Vorsitzende des gastgebenden Ökospeichervereins Martin Merk begrüßte selbige mit einigen Informationen. Unter anderem der, dass das Speichercafé vorwiegend an den Wochenenden und zu Veranstaltungen geöffnet sein wird. Dass es im vorigen Jahr gelungen ist, mit Anne Wieczorek und Tobias Phillip neue Betreiber fürs Café zu finden, gehört auf die Habenseite der Vereinsbilanz für 2017.

Den größten Verlust haben die Vereinsmitglieder noch immer nicht ganz verkraftet, sagt Merk: den Tod des langjährigen Vereinsvorsitzenden Peter Gröning. "Er fehlt uns menschlich und fachlich", gesteht Merk.

Er erinnert an die Premiere der deutsch-polnischen Kulturwoche im vorigen Jahr, bevor er die Bühne an "Two on a park bench" frei gibt: Multi-Instrumentalist und Sänger Thomas Strauch und Partnerin Ursula Suchanek (Geige/Gesang) haben in diesem Jahr für die krankheitsbedingt verhinderte Traditionsband "Drei Liter Landwein" das Neujahrskonzert im Ökospeicher gestaltet. Und sich dafür Verstärkung mitgebracht - den Gitarristen und Dudelsackspieler René Pütsch.

Der Folkmusik-Fangemeinde auf dem Veranstaltungsboden war es während des fast dreistündigen Konzerts nicht einmal eintönig, so abwechslungsreich war das Programm. Strauch und Suchanek erzählten zum Irish Folk rührende Geschichten. Ursula Suchaneks Gesang machte dabei Gänsehaut. Danach ließen Geige und Gitarre zur polnischen Polka die Tanzbeine der Zuhörer zucken. Nach rund einer Stunde zu Zweit und auf Englisch wurde es mit dem Lied "Ran an den Tresen" auch auf Deutsch stimmungsvoll. Und kaum zu glauben, aber wahr: Den Walzer spielte der Dritte im Bunde, René Pütsch, auf dem Dudelsack mit. Ebenso wie die Gavotte, bei der es die Folkstanz-Geübten im Raum nicht auf den Plätzen hielt.

Ohne Zugabe in Form eines Songs über einen legendären Thüringer Kräuterschnaps kamen die Musiker nicht davon. Das Publikum verabschiedete sie mit tosendem Applaus.

Die Gastgeber vom Ökospeicherverein hatten dann nur eine kurze Nacht, bevor es am Sonnabendmorgen im Speicher weiter ging - mit einer Zukunftswerkstatt. Zehn Jahre sind seit der letzten vergangen, der die Idee vom multifunktionalen Ökospeicher entsprungen war. Nun sei es Zeit für neue Konzepte, erklärte Martin Merk das Anliegen der Veranstaltung.

Acht Stunden lang haben mehr als 30 Vereinsmitglieder und -Freunde, moderiert von Ulrich Falkenhagen, heftig und teils kontrovers diskutiert. Einig sei man sich gewesen, den Charakter des Hauses als Kreativwerkstatt zu stärken, sich dem Dorf gegenüber besser zu öffnen und auch mehr für sich selbst zu tun. So sollen offene und gesellige Vereinsabende künftig regelmäßig stattfinden, so Fred Pilarski aus dem Vereinsvorstand.