Kulturhaus vor 40 Jahren eröffnet

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Nach dem Ritterschlag Landestheater erklärten die Schwedter Theaterleute 2017 zum Jahr der Uckermärkischen Bühnen. Ab 2019 will die Landesregierung große Teile der Finanzierung übernehmen. Dazwischen könnte 2018 ein Jahr der Jubiläen werden. Mindestens drei sind schon bekannt.

Worüber soll 2018 gejubelt werden? Intendant Reinhard Simon fällt da einiges ein. Nummer 1: Eröffnung des Kulturhauses Schwedt 1978 - vor 40 Jahren.

War das der Schwedter Theaterurknall vor vier Jahrzehnten? "Das mit dem Theater-Urknall vor 40 Jahren stimmt so nicht ganz für Schwedt", winkt Simon ab. Zur Markgrafenzeit besaß der Ort schon ein Theater. 1670 erwarb Kurfürstin Dorothea die Herrschaft Schwedt-Vierraden. Zum markgräflichen Residenzstädtchen gehörte selbstverständlich ein Hoftheater. Gespielt wurde damals für Höflinge und das Militär vom Dragoner-Regiment. Der letzte Markgraf ließ in der Orangerie des Schlosses das Operettentheater für 400 Besucher einrichten und machte Schwedt damit zu einer der ersten Theaterstädte Deutschlands. Doch dieser Theater-Kunstsinn endete vorerst mit dem Erlöschen der markgräflichen Linie 1788 - also vor 230 Jahren.

1978 wurde das Kulturhaus, wie alte Schwedter die Uckermärkischen Bühnen samt Veranstaltungs- und Tagungshaus bis heute liebevoll nennen, eröffnet. Auf dem Platz, wo einst das Schloss stand, ehe dessen Ruinen Anfang der 60er Jahre gesprengt wurden. 1979 wurde dann entschieden, das kleine Theaterensemble der Kreisstadt Prenzlau in die ungeheuer wachsende Industriestadt zu verlegen. "Dass Schwedt dieses Theater erhielt, verdanken wir wohl einer sozialistischen Ordnungswidrigkeit, dem Schwarzbau des Kulturhauses", meint Simon.

Jubiläum Nr. 2: Vor 40 Jahren gründete sich die Rockband Silly in Berlin. Das Jubiläum nimmt Reinhard Simon zum Anlass um "Tamara Danz - das Musical" 2018 auf die Schwedter Bühne zu bringen.

Mit dem Party-Rausschmeißer "Der letzte Kunde" spielte sich die Band 1982 in die Jahreshitparade der DDR. Die gebürtige Thüringerin Tamara Danz war Frontfrau von "Silly" und eine Ikone der ostdeutschen Rockmusik. Mit ihr verknüpft sind viele Jahre Bandgeschichte. Vor allem gut ein Jahrzehnt davon unter Bedingungen, die sicher nicht jede Textzeile frei von Angst entstehen ließen. Für Regisseur Sven Halfar war das Anlass genug, der Band mit dem Film "Frei von Angst" ein filmisches Denkmal zu setzen.

Was erwartet die Zuschauer beim Musical? Simon: "Ein Mittelding zwischen der ,Teufel trägt Prada' und dem Film ,Sex, Sex, Sex' sowie ganz, ganz viel Musik. Wir lassen Tamara Danz auferstehen." Das Musical erzählt die Geschichte der Sängerin und ihrer Band und weckt Erinnerungen an einige der schönsten Songs aus dieser Zeit "Wäre sie in der DDR nicht so eingegrenzt gewesen", sagt Simon, "wäre sie ein Weltstar geworden. Sie war eine der markantesten Stimmen der DDR. Ihre Alben ,Mont Klamott' und ,Bataillon d'Amour' sind legendär."

Die Wende nannte die Sängerin einen "unvergleichlicher Rauschzustand", doch die Enttäuschung folgte rasch. Tamara Danz starb mit 43 Jahren an Krebs." Am 14. Dezember 2017 hätte sie ihren 65. Geburtstag gehabt.

Jubiläum Nr. 3: Der "Bunte Weihnachtsteller" im Dezember wird 40. Renate Pick und Peter Fabers werden dazu im Dezember zum 40. Mal Stars und Sternchen im Großen Saal begrüßen. "Dieses Jubiläum hat nicht einmal das Original, die zu DDR-Zeiten beliebte TV-Sendung ,Ein Kessel Buntes' geschafft", merkt Intendant Reinhard Simon mit einem Augenzwinkern an. Der "Bunte Weihnachtsteller" hat alljährlich Tausende von Besuchern, darunter die Mitglieder des PCK-Seniorenvereins, des mit 1200 Mitgliedern größten Betriebsseniorenvereins Deutschlands.

Außerdem könnte Intendant Reinhard Simon in diesem Jahr seine 40. Inszenierung auf die Bühne bringen, wird gemunkelt. Er selbst sagt dazu sicher nur: "Das Spielzeitheft für 2018/2019 wird eine Jubiläumsausgabe und mein letztes werden."