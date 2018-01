Gemütliches Beisammensein am wärmenden Feuer

Weihnachtsbaumverbrennen in Vogelsang: Weithin sichtbar: Das Feuer in Vogelsang lockt neben den „alt“ Eingesessenen vor allem die junge Generation, aber auch Neubürger an, die sich hier zum Jahresauftakt trafen. © Foto: Jörg Hanisch

Weihnahctsbaumverbrennen in Wiesenau: Gut versorgt: Der Wiesenauer Feuerwehrverein lud zu Bratwurst und Glühwein am Baumfeuer neben dem Feuerwehrgerätehaus ein. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Wiesenau/Ziltendorf/Groß Lindow (han) Leute mit Weihnachtsbäumen waren am Sonnabend in vielen Orten unterwegs, um zu den Sammelstellen bzw. Feuerplätzen zu gehen. Denn in vielen Gemeinden entlang von Oder und Schlaube fanden die ersten großen Veranstaltungen des Jahres statt - das Weihnachtsbaumverbrennen.

Was vor Jahren Umweltschützer und Behörden verbieten wollten, hat sich unter anderem in den Orten des Amtes Brieskow-Finkenheerd zu einer schönen Tradition entwickelt. Rund 100 Weihnachtsbäume, mal ein paar mehr oder weniger, sind zusammengekommen und mindestens genau so viele Leute. "Das ist nun mal das erste große Treffen nach Weihnachten und Silvester im Ort. Das Weihnachtsbaum-Entsorgen ist die eine Seite, das Treffen bei Bratwurst und Glühwein die andere", meint Herbert Grunow vom organisierenden Kienstubbenverein in Groß Lindow, wo der Köhlerplatz Ort des Geschehens war. Mit dem Faschingsumzug am 17. Februar geht des gesellige Treiben in der Gemeinde weiter.

Zum dritten Mal war der Feuerwehrverein in Wiesenau Ausrichter der Jahresauftaktveranstaltung. "Wollen Sie heute gar nicht wissen, zum wievielten Mal wir verbrennen?", fragte Karsten Schickram schmunzelnd, während er seine Feuerwehrkollegen beobachtete, wie sie Bäume nachlegten, und ergänzte: "Wo wäre so ein Platz wohl besser gewählt, als gleich neben der Feuerwehr?"

Diese sorgte auch für das leibliche Wohl und auch hier hatten die Einwohner zuvor ihre Bäume vorbereitet, die am Vortag durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eingesammelt worden waren. Die Müllabfuhr dürfte in der Gemeinde wohl kaum einen Baum einsammeln.

Weithin sichtbar war auch das Feuer in Vogelsang. Hier hatte traditionell der Heimatverein eingeladen, der von der Feuerwehr unterstützt wurde. "Mich freut besonders, wenn die jungen Leute mit herkommen", meint der stellvertretende Ortswehrführer Felix Schapke, der selbst dieser Generation angehört. Da trifft man zu diesem Anlass auch Gleichaltrige, die mittlerweile auswärts lernen, studieren und leben.