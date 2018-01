Strehmel lässt Halle beben

Christine Pantel

Neustadt (MZV) Beim diesjährigen CSI Neustadt in der Graf-von-Lindenau-Halle - der nunmehr 18. Auflage - kamen neben den zahlreichen internationalen Reit-Stars vermehrt auch regionale Reiter zum Zuge. Mit der Neustädterin Laura Strehmel wusste eine ganz besonders zu glänzen.

"Wir freuen uns, dass wir den Reitern hier vor Ort die Springpferdeprüfungen am ersten Turniertag anbieten konnten", resümierte Turnierveranstalter Herbert Ulonska. Denn erstmals ging das CSI über fünf Tage. Aber auch die jungen Nachwuchsreiter konnten bei der Junior-Future-Tour auf internationalem Parkett zeigen. Das Finale in der Springprüfung der Klasse S gewann Jennifer Barth aus Sachsen. In die Platzierungsränge ritten Maximilian Wricke (Niederwerbig) und Isabelle Grandke (RC Neuhäsen). Die 13-jährige Charlotte Höing vom Ländlichen Reit- und Fahrverein Lentzke freute sich über Platz neun auf Bajala.

29 Prüfungen standen auf dem Programm des CSI. Höhepunkt für die Neustädter war in jedem Fall der fünfte Platz im Großen Preis des Landes Brandenburg von Lokalmatadorin Laura Strehmel.

Große Starterfelder belegten den Run auf das beliebte Internationale Turnier zu Beginn des Jahres. Neben hochkarätigen Springsport und Zuchtvorstellungen, wie die Gala-Show des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts, zog in diesem Jahr auch das Barriere-Springen 20 Reiter an. Bester Brandenburger Reiter wurde hier Robert Bruhns (Jumpingarena Gadow). Der Reiter aus der Prignitz belegte mit Le Cequilo im zweiten Stechen Platz drei.

Erneut nicht ganz so glücklich war Steffen Krehl (LRFV Lentzke), der in der Youngsterprüfung starten durfte. "Ich hatte wieder irgendwie ein Klotz am Bein. Die Turniersaison geht ja erst los und die Pferde werden ja alle erst zu Beginn des Jahres ein Jahr älter", resümierte der Profi-Reiter. Mit Candida BS Z schrammte Krehl am Sonntag knapp im Finale der Youngstertour im Preis der Brauerei Lübz an einer Platzierung vorbei.

In den Amateur-Prüfungen konnten sich einige Ruppiner Reiterinnen platzieren. So sicherte sich Vanessa Müller (Lentzke) mit Dabea einige Schleifen. Mehrere Platzierungen holte auch Saskia Ohrmund (Neustadt) mit ihren beiden Pferden Quemoy KT und Tabita. Mit beiden Pferden galoppierte sie jeweils mit einer goldenen Schleife auf die Ehrenrunde.