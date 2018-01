Kohlschreiber nach Fünf-Satz-Niederlage ausgeschieden

dpa-infocom

Melbourne (dpa) Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber ist bei den Australian Open überraschend in der ersten Runde gescheitert. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg verlor gegen den Japaner Yoshihito Nishioka nach einem skurrilen Matchverlauf 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6.

Kohlschreiber war bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne an Nummer 27 gesetzt und schied bei seinem 13. Australian-Open-Start erst zum zweiten Mal nach 2016 schon in Runde eins aus. Nach 2:39 Stunden stand die Niederlage gegen die Nummer 168 der Tennis-Welt fest.