Logistik als Chance für die Zukunft

Patrizia Czajor

Slubice (MOZ) Das Netz globaler Finanz- und Warenströme wird immer dichter. Um die Grenzregion zwischen Deutschland und Polen als logistischen Knotenpunkt für Waren aus China zu etablieren, wird in Slubice viel investiert. Auch Frankfurt könnte davon profitieren

Seinen Arbeitgeber vergleicht Martin Lüppker mit der Deutschen Post. M.B.B. Logistics kümmert sich um die Lagerung und Zustellung von Produkten weltweit agierender Händler. "Übernehmen wir das in einem großen Rahmen, lohnt sich das für die Händler auch", erläutert der Experte für Logistik. Um den Arbeitsablauf in der 9000 Quadratmeter großen, dreistöckigen Lagerhalle in Slubice zu demonstrieren, stellt sich Martin Lüppker vor einen Bildschirm, auf dem eine Liste aller Bestellungen angezeigt wird. Rings um die Einpackstation herum, an der er steht, lagert die Ware der über 100 Kunden, vor allem aus China. An jedem einzelnen der meterhohen Regale finden Mitarbeiter einen Barcode, den sie nach Herausnehmen eines Artikel einscannen, erklärt er. "So kann nichts verloren gehen", erläutert der Experte.

Diese Vorsichtsmaßnahmen sind nicht nur im Sinne des Logistikunternehmens, das sich 2010 in Slubice niedergelassen und seitdem rund 200 neue Arbeitsplätze allein in seinem Warenlager geschaffen hat. Gerade große Händler wie Ebay - der Online-Händler hat M.B.B-Logistics kürzlich den Titel "exzellentes Lagerhaus" verliehen - legen großen Wert auf geringe Fehlerquoten im Versand. Im Rahmen der Eröffnung eines zweiten Warenhauses nutzt Geschäftsführer Sang Gao die Chance, auf diese positive Entwicklung hinzuweisen. "Wir gehören in der Woiwodschaft Lubuskie zu den zehn Unternehmen, die am schnellsten wachsen", sagt er und eröffnet den anwesenden Kommunalpolitikern und Kooperationspartnern wie der DHL seine Vision von der Zukunft: 100 neue Arbeitsplätze sollen in dem 15000 Quadratmeter großen neuen Warenlager entstehen und ab April werden dort erstmals 50 Roboter eingesetzt. Sang Gao erläutert, dass die Maschinen etwa Produkte von den Regalen zu den Einpackstationen transportieren werden. "Nur mit dem Einsatz neuer Technologien können wir mit den weltweiten Preisen mithalten", macht er deutlich.

Gäste aus Deutschland - darunter Christopher Nüßlein vom Investor Center Ostbrandenburg - sind der Ansicht, dass auch Frankfurt von diesem Wachstum profitieren könne. Noch in diesem Jahr plant M.B.B. Logistics, den Bereich Kunden- und Retourenservice am Güterverkehrszentrum Frankfurt anzusiedeln. Hier ist laut Martin Lüppker noch größere Bewegung möglich. Die Chancen, die sich durch die Grenzlage ergäben, würden ebenso für die deutschen Nachbarn gelten. Durch gemeinsame Investitionen auf beiden Seite könne man, erläutert der Logistikfachmann, den deutsch-polnischen Handelskorridor kanalisieren. "Frankfurt könnte ein Tor für weltweite Unternehmen werden, die Online-Business betreiben", führt Lüppker den Gedanken aus. Der Vorteil dieser Lage besteht nach seinen Worten darin, dass man geografisch an der Seidenstraße nach China liege. Der Ausbau der Handelswege von Asien bis Europa ist ein Projekt, für das die Volksrepublik seit Jahren viel Geld ausgibt.

Verfechter dieser Idee gibt es auch an der Universität Viadrina. Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor der Europa-universität, möchte schon seit längerem ein duales Logistikstudium einführen - zum Ende des Jahres könnte dieser Wunsch vielleicht Realität werden. "Es gibt einen gewaltigen Bedarf in der Region", begründet der Verwaltungsdirektor diesen Schritt. Die Firmen suchen laut Wojciechowksi händeringend nach Fachkräften aus diesem Bereich. "Und wir sind dazu da, um auszubilden."