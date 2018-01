Badezeit für Babys und Kleinkinder

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Jeden Sonnabend herrscht im Bewegungsbecken der Fachklinik große Aufregung. Dann ist Baby- und Kleinkind-Schwimmen angesagt. Das Interesse ist groß. Inzwischen gibt es fünf Kurse. Angeboten werden diese von der Physiotherapie Nico Baumgärtner seit 2016.

Es ist kurz nach 11 Uhr. Nach und nach füllt sich der Vorraum vor den Umkleidekabinen. Aufgeregt zappelt Klara Elfriede auf den Armen von Mama Doreen Krüger umher. Die 36-Jährige gehört mit ihrer acht Monate alten kleinen Tochter zu den "Guppies". Beide nehmen zum zweiten Mal am Baby-Schwimm-Kurs teil. "Es tut meiner Tochter wirklich sehr gut. Physiotherapeutin Sandra Schlager hat uns das Schwimmen empfohlen", erzählt die Steinbeckerin. Ihre Tochter musste vor dem ursprünglich errechneten Geburtstermin auf die Welt geholt werden und kam mit dem sogenannten KISS-Syndrom (Kopfgelenk-induzierte Symmetrie-Störung) zur Welt. Doch davon ist am Sonnabend nichts mehr zu spüren. Froh gelaunt dreht sie ihren Kopf nach links und rechts. Und erblickt dabei ein bekanntes Gesicht und strahlt. Die kleine Mila ist mit ihren Eltern Jennifer Mundt und Toni Breuer gerade angekommen und wird genau wie Klara Elfriede bereits in wenigen Minuten im Bewegungsbecken der Fachklinik und Moorbad planschen.

Schnell gibt Ulrike Hartmann, sie gehört zum zertifizierten Kursleiter-Trio, den teilnehmenden Müttern und Vätern noch ein paar nützliche Hinweise zu den Umkleidekabinen, zum Verhalten im Schwimmbad und zum Foto-Termin am Ende des Kurses. "Und bitte die Schwimmwindeln mit nach Hause nehmen. Wir können diese hier nicht entsorgen", sagt sie. Dann geht es auch schon los.

Im warmen Schwimmbad hat Ergotherapeutin Rica Szodruch bereits den dritten Kurs an diesem Vormittag geleitet und wartet im Schwimmbecken auf die sieben "Guppies". Am Beckenrand liegen allerlei bunte Schwimm-Utensilien, die Rica Szodruch im Laufe der nächsten 30 Minuten nach und nach ins 32 Grad warme Wasser holen wird. Langsam steigen die Mütter und Väter mit ihren Schützlingen über die Treppe ins Becken, halten ihre Kinder fest auf den Armen. Vorsichtig sollen die Kleinen ans Wasser gewöhnt werden, hat Ulrike Hartmann im Vorfeld erklärt. Klara Elfriede scheint ganz glücklich im Wasser zu sein. Quietschvergnügt planscht sie drauf los, so als würde es nichts anderes für das Mädchen geben.

Zur Begrüßung bittet Rica Szodruch die "Guppies" zum Kreis in die Mitte des Beckens. In der Hand hält sie "Flori" - das blaue Maskottchen der Freienwalder Delfine. Zusammen empfangen sie nacheinander jedes Kind mit seinem Vornamen. Dann wiegen die Eltern ihre Kleinen sanft mal nach links, mal nach rechts und schieben sie in die Höhe. Klara Elfriede zappelt und staunt. Selbst, als ihre Mama einen kleinen mit Wasser gefüllten Eimer vorsichtig über ihrem Kopf leert, bleibt das Mädchen tapfer, wischt sich das Wasser aus den Augen, zwinkert ein paar Mal und weiter geht es. Mit dem Einsammeln von bunten Quietscheenten und dem sich vorwärts auf der Schwimmnudel bewegen. Zum Schluss stimmt Rica Szodruch das Lied von der Eisenbahn an. Die Eltern waten mit ihren Kindern durch einen schwimmenden bunten Tunnel und singen "Husch, husch, husch die Eisenbahn". Und schon bald ist die Zeit auch vorbei. Die "Wasserflöhe" - die drei bis neun Monate alten Babys warten bereits.

Informationen zu den einzelnen Kursen gibt es unter: www.villa-austria.de, Telefon 01514 0047863