Eiskalter Neujahrsempfang

Margrit Meier

Buckow (MOZ) Auch in Buckow ist es Tradition, zu Beginn eines Jahres zum Empfang zu laden. Thiemo Seelig, der Bürgermeister, freute sich über rund 80 Gäste, die in die Stadtscheune kamen. Und bei gefühlt minus fünf Grad die Reden, Laudationes und Auszeichnungen durchhielten.

"Das war wohl der coolste Neujahrsempfang in der Region", witzelte ein Gast in der Buckower Stadtscheune trotz eisiger Füße freundlich, als die kurzweiligen Reden und Auszeichnungen vorbei waren. Und alle Gäste schleunigst in den gemütlichen und gut geheizten Kellerraum der Stadtscheune huschten.

Bürgermeister Thiemo Seelig lädt jedes Jahr in eine andere Einrichtung ein. Oft in eine neue, die Stadt Buckow bereichernde. Dieses Mal wurde auf das neue Jahr in der Stadtscheune angestoßen. Makler Sven Turner, Handwerker Falko Gellner und Landmaschinenhändler Oliver Schirrmann, befreundet und verwandt, hatten den Mut, dem 1876 erbauten Gemäuer, gelegen am Rand des Schlossparks, wieder Leben einzuhauchen. Mit viel Mut und Durchhaltevermögen, wie ihnen der Bürgermeister später in seiner Rede bescheinigte und dankte.

Während die Scheune, in der rund 200 Gäste Platz finden und 80 sitzen können, sowie der Biergarten mit seinen 40 Plätzen unbeheizt sind, ist der Keller mit seinen ebenfalls 40 Plätzen ein gemütlicher Ort. Gefeiert werden kann an allen. "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Stadtscheune so super angenommen werden", strahlte Sven Turner. Denn von Ende April bis September ist das Haus an den Wochenende für Hochzeiten bereits ausgebucht. Vielleicht erhört die Stadt Buckow ja die drei Betreiber und ermöglicht es, dass künftig Trauungen im nahe gelegenen Schlosspark stattfinden können.

Erhört wurde auf alle Fälle der Gesang von Jörg Swoboda, der neben einem Lied von Gerhard Schöne mit eigenen Kompositionen und der eigenwilligen Übersetzung von "My Bonnie" für Heiterkeit sorgte und die Gäste zum Mitswingen und später Mitsingen brachte.

Mitgebracht hatte Bürgermeister Thiemo Seelig nicht nur seine Rede, in der er vor allem auf das vergangene Jahr einging, aber auch Ausblicke gab, sondern auch zwei Urkunden und zwei Ehrennadeln. Die erhielten, stellvertretend für alle ehrenamtlich Engagierten in diesem Jahr Diethard Kriewall, Vorsitzender des FC Concordia 03 Buckow/Waldsieversdorf, und Thoralf Schrell, Vorsitzender SG Concordia 1861. Unermüdlich sind beide ehrenamtlich seit vielen Jahrzehnten aktiv. Der eine im Fußball, der andere als Handballer. Und dies sei nicht einfach, funktioniere auch nur, betonte Kriewall in einer kurzen Dankesrede, weil vor allem die Eltern und Großeltern die Kinder und Jugendlichen zu den Trainings und Spielen fahren bzw. es Sponsoren gibt.

Spontanen Beifall gab es, als Bürgermeister Thiemo Seelig - zuvor hatte die Rosenkönigin Anne-Sofie I. ihren traditionellen Gruß entboten - daran erinnerte, wie wichtig die Arbeit der vielen Ehrenamtler sei. Allen voran die Feuerwehr. Nicht nur den Aktiven, die sich für das Wohl der Bürger einsetzten, galt sein Gruß, sondern auch deren Familienangehörigen, die immer Verständnis für dieses Engagement aufbringen. Der Bürgermeister ging auch auf die vielen traditionellen Feste und Vereinsjubiläen, von den Eisenbahnfreunden, die 120 Jahre Buckower Kleinbahn feierten, bis hin zu den Kanonieren, die es immerhin auch schon 20 Jahre gibt, ein.

Seelig zitierte zu Beginn und am Ende seiner Rede Dietrich Bonhoeffer: "Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen." Er forderte die Gäste auf, sich mit aller Kraft einzusetzen, das weiter voranzubringen, was seit Jahren mühevoll wachse. Da gibt es einiges. Zum Beispiel das Ferienhausgebiet am Weinbergsweg, das in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll. Auch die sich jetzt eröffnenden möglichen Lockerungen bei der Naturparkverordnung seien ein Thema, das die Buckower weiter beschäftigen werde. Förder- mittel erhofft sich die Stadt für das Projekt Kneipp-, Bildungs- und Begegnungszentrum. Auch der Kita-Neubau auf dem Schulgelände im Weinbergsweg wird 2018 ein Thema sein.