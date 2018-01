Freiheit der Andersdenkenden

André Bochow

Berlin (MOZ) Am Sonntag haben die Führung der Linkspartei und viele andere mehr oder weniger politisch Linksstehende, wie üblich im Januar der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg vor 99 Jahren gedacht. In diesem Jahr wird aber auch die Erinnerung an den 17. Januar 1988 wach. Damals setzte die DDR-Opposition ein Zeichen.

Es ist einer dieser Berliner Wintertage, die schon immer den Traum vom Auswandern provozierten. Ganz unabhängig von der Politik. Auch an diesem Januartag liegt mal wieder kein Schnee. Man sieht auf den Bildern von damals Regenschirme. Viele Regenschirme. Aber der Sozialismus auf deutschem Boden wirkt trotzdem stabil. Die Massen folgen wieder der Order, respektive dem Aufruf der SED und der Blockparteien. Die hatten ins Horn geblasen, um den "69.Jahrestag der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg", mit einer Demonstration zu begehen.

Wie in jedem Jahr, das wissen die Demonstranten, wird es an der Ehrentribüne auf dem Friedhof, respektive der Gedenkstätte der Sozialisten, vorbeigehen. Karl und Rosa liegen hinter den führenden Genossen, die sich immerhin einiger Bewunderung gewiss sein können, weil sie scheinbar stundenlang stehend der Kälte trotzen. Erst später wird bekannt, dass die Tribüne eine Heizung hat.

Von den die DDR-Geschichte prägenden Ereignissen an diesem Tag bekommen die meisten im Zug zunächst gar nichts mit. Zu klein ist der Protest, zu schnell handelt die Stasi. Die "Aktuelle Kamera" berichtet am Abend von 200 000 Demonstranten, einem "dichten Spalier der Berliner" und von "Erich Honecker an der Spitze des kilometerlangen Demonstrationszuges".

Tatsächlich lief die Partei-und Staatsführung immer ein Stück des Weges vornweg, um dann von der Tribüne dem Volk beim Vorbeiströmen zuzusehen. Im Fernsehen und Rundfunk des Westens verkünden die Reporter zum Erstaunen auch ihres ostdeutschen Publikums, dass sich Dissidenten in die Demonstration eingereiht hatten. Mit eigenen Transparenten und Plakaten. "Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden", stand unter anderem darauf. Ein Rosa Luxemburg-Zitat. Eine andere Aufschrift lautete: "Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht." Nur angeblich ein Luxemburg-Zitat.

Aus Sicht des Regimes ist die ganze Aktion eine ungeheuerliche Provokation. "Insgesamt wird von über 100 Festnahmen berichtet", sagt ein Moderator des Rundfunks. Was zu diesem Zeitpunkt wohl noch eine Übertreibung ist. Der Reporter Wolfgang Hauptmann wird mit schnarrender Telefonstimme in die Abendsendung eingespielt. "Drei Dutzend DDR-Bürger wurden erst einmal an einer Hauswand von Mitarbeitern der Staatssicherheit eingeriegelt und bekamen dann zu hören, dass ihre Teilnahme unerwünscht sei und wurden schließlich von der Polizei mit unbekanntem Ziel abtransportiert." Zu den Inhaftierten gehört auch die spätere Politikerin Vera Wollenberger (heute Lengsfeld).

Sie spricht nach dem Mauerfall immer wieder vom "Enthauptungsschlag", den die Stasi an diesem Tag gegen die DDR-Opposition geplant hatte und davon, dass dieser 17. Januar vor 30 Jahren den "Beginn des Endes der DDR" markierte. Fest steht, dass das Ministerium für Staatssicherheit im Vorfeld gut informiert war. Nachdem sich schon am 10. Dezember 1987 eine "Arbeitsgemeinschaft Staatsbürgerschaftsrecht der DDR" gebildet hatte, reagierte das Mielke-Ministerium acht Tage später mit einem "Maßnahmeplan zur politisch-operativen Zersetzung, Verunsicherung und Auflösung der Gruppierung". Dabei hatte die Gruppe um den Theaterregisseur Günter Jeschonnek ganz offen agiert. In einem Brief an den damaligen DDR-Innenminister Friedrich Dickel schrieb die Gruppe unter anderem von einer "schwer erkrankten Gesellschaftsordnung, die sich ihren Konflikten nicht offen und kritisch stellt". An den Minister gewandt hieß es, man wolle künftig "in Ausreiseangelegenheiten gemeinsame Lösungen finden".

Die Gruppe der Ausreisewilligen fordert verschiedene Oppositionsgruppen auf, sich an der Gegendemonstration am 17. Januar zu beteiligen. Größtenteils sieht man in der Opposition aber das Ausreisemotiv mit Skepsis oder lehnt es ab. Manche aber, wie das Ehepaar Lotte und Wolfgang Templin, solidarisieren sich. Jedenfalls sind die Motive derjenigen, die sich schließlich an den Protesten beteiligen, unterschiedlich. Überwacht werden sie fast alle. Der Liedermacher und Schriftsteller Stefan Krawczyk, der sich mit einem selbstgebastelten Plakat auf den Weg machen will, schafft es nach dem Verlassen seiner Wohnung keine 50 Meter, dann wird er verhaftet. Krawczyk, der unter anderem gegen sein Auftrittsverbot protestieren will, hat nicht den Hauch einer Chance. Dass andere doch bis zum Demonstrationszug gelangen, ist ein mittleres Wunder.

Was allen gleichermaßen blüht, ist da schon festgelegt. Am 15. Januar wird im MfS der "Plan der Maßnahmen zur Verhinderung provokativer feindlicher Aktivitäten anlässlich des 17. 1. 1988" an die Zuständigen verteilt. "Zuführung von Personen zum zentralen Zuführungspunkt Rummelsburg" - das ist der Kern des Planes. Am 18. Januar meldet das Ministerium Vollzug. "Unter den Zugeführten befinden sich 12 Personen, die insgesamt 16 Spruchbänder und Texttafeln mit sich führten. Darunter befand sich auch der sogenannte Liedermacher KRAWCZYK." Drei Tage später meldet sich Stasi-Chef Erich Mielke selbst zu Wort. Überraschungen durch "feindlich, negative Kräfte" sind auszuschließen und die Erwähnten zu isolieren, erklärt der oberste Tschekist. Mitläufer will Mielke wirkungsvoll "disziplinieren".

Die Stasi kann dennoch nicht verhindern, dass sich Tausende mit den Verhafteten solidarisieren. Vor allem in Berlin beteiligen sich viele an Fürbitte-Andachten. Auch die Führung der evangelischen Kirche setzt sich für die Inhaftierten ein, von denen viele frei kommen.

Dann folgt am 25. Januar eine zweite Verhaftungswelle. Die DDR-Nachrichtenagentur meldet lapidar, dass an diesem Tag "durch die zuständigen Organe der DDR wegen des Verdachts landesverräterischer Tätigkeit Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen eingeleitet" wurden. Mit "weiteren Personen" sind die Bürgerrechtler Bärbel Bohley, Freya Klier, Ralf Hirsch, sowie Regina und Wolfgang Templin gemeint. Niemand von ihnen will die DDR verlassen. Insgesamt werden rund 120 Frauen und Männer im Gefolge des 17. Januar verhaftet. Es gibt auch einige Verurteilungen. Doch "am 11. Februar wurden die letzten inhaftierten Bürgerrechtler entlassen", schreibt die Stasiunterlagen-Behörde in einem Dossier über die Ereignisse. "Allerdings nicht in die DDR, sondern in die Bundesrepublik." Wieder einmal bürgert der Arbeiter- und Bauernstaat aus. Einige, wie Bärbel Bohley oder Vera Lengsfeld, reisen nach Großbritannien. Das Ehepaar Freya Klier und Stephan Krawczyk landet in Bielefeld. Dort veröffentlichen die beiden sofort eine Erklärung. "Wir haben die DDR nicht freiwillig verlassen. Unserem Wunsch, unverzüglich aus der Haft in die DDR entlassen zu werden, wurde nicht entsprochen. Unsere Alternative war entweder Haftstrafen von zwei bis zwölf Jahren unter dem ungeheuerlichen Vorwurf landesverräterischer Beziehungen oder die sofortige Übersiedlung in die Bundesrepublik."

Die "Operation Störenfried", wie sie beim MfS heißt, ist damit beendet. Wie schon in der Vergangenheit verliert die DDR-Opposition viele wichtige Mitglieder. Am 9. März erklärt Erich Mielke Offizieren seines Ministeriums, es seien innerhalb der "feindlich-negativen Gruppierungen teilweise noch eine gewisse Verunsicherung und Ratlosigkeit, auch Enttäuschung über die Haltung der in die BRD ausgereisten Personen zu verzeichnen". Das sei zwar "positiv zu werten, darf jedoch keinesfalls überschätzt werden". Bis zum Mauerfall sind es zu diesem Zeitpunkt noch genau 20 Monate.