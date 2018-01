Herausforderung Integration gemeistert

"Frei wie die Vögel" - so lautete der Titel eines Kunstprojektes, das die Schüler der Willkommensklasse in der Otto-Tschirch-Schule mit viel Freude umsetzten. Die bunten Ergebnisse zeigen, wie motiviert und positiv die Jugendlichen, dank der gelungenen In © Foto: MZV

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Zu Fuß, auf dem Rücken von Kamelen und mit dem Boot, dazwischen von den Anhängern der Taliban verschleppt - Milien Teames Flucht aus Eritrea ist nur eines von unzähligen Schicksalen der Schüler aus der Willkommensklasse der Otto-Tschirch-Schule. Was sie eint, ist der Wille, in der Havelstadt ein neues Leben zu beginnen. Den Grundstein dafür bilden Integration als auch Bildung - beides wird an der Tschirch-Schule vorbildhaft gelebt. Ulrike Schwanitz unterrichtet seit Mai 2016 täglich fünf Stunden in der Willkommensklasse, die aktuell aus 15 Schülern besteht. Zu Beginn steht dabei hauptsächlich Deutsch als Zweitsprache auf dem Plan, dann kommen schrittweise einige Stunden Mathematik, Englisch, Geschichte und LER als auch Aktivitäten im Ganztagsbereich mit verschiedenen Projekten dazu. Was der Klassenlehrerin aber besonders am Herzen liegt, ist den Jugendlichen jederzeit ein offenes Ohr zu bieten, sich mit ihren Erlebnissen aber auch Kulturen zu beschäftigen. "Natürlich wird in der Klasse auch die deutsche Kultur und deren Bräuche sowie Tugenden vermittelt. Andersherum konnten Lehrer wie Schüler der Schule aber auch wahnsinnig viel von den Schülern aus Syrien, Eritrea, aus dem Iran oder Tschetschenien lernen", freut sich Schwanitz.

Ein Interesse, das die Schüler spüren und mit Eifer als auch guten Ergebnissen honorieren: Schulleiter Wolfgang Ricken dürfte in dieser Woche zahlreiche bestandene Sprachstandstests - alle mit guten und sehr guten Noten - an neun Schüler übergeben. "Wir sind sehr froh darüber, dass sich die Schüler untereinander so gut verstehen, egal aus welcher Nation. Besonders die vielen Angebote im Ganztagsbereich sind dafür sehr hilfreich, da die gemeinsamen Interessen die Schüler hier über kleine sprachliche Barrieren hinweg helfen", zeigt sich Wolfgang Ricken stolz.

Und das zurecht: alle Schüler der Willkommensklasse haben die Chance, einen Abschluss der 10. Klasse zu erreichen, drei weitere haben bereits so gute Ergebnisse erzielt, dass sie auf das Gymnasium wechseln konnten.