Psychotherapie-Termine sind gefragt

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Einen Termin beim Facharzt innerhalb der nächsten vier Wochen - das versprechen die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen in den Bundesländern. Die Nachfrage hält sich noch, auch wegen unterschiedlicher Erreichbarkeit, in Grenzen. Auffällig aber ist: Sehr gefragt sind Termine bei Psychotherapeuten.

Seit Anfang 2016 sind die Kassenärztlichen Vereinigungen per Gesetz zu diesem telefonischen Angebot für gesetzlich Versicherte verpflichtet, die eine Überweisung haben. Begeistert waren die Ärzte davon nicht. Entsprechend wird auch die Bedeutung heruntergespielt. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) seien 2017 auf diesem Wege 190 000 Termine vermittelt worden, im Premierenjahr 2016 waren es 120 000 gewesen. Für KBV-Vorstandschef Andreas Gassen ist das "im Vergleich zu rund einer Milliarde Arzt-Patienten-Kontakten jährlich in den Praxen" eine geringe Nachfrage. Trotzdem meint er: Die Terminservicestellen "funktionieren gut".

Mal davon abgesehen, dass lediglich in Niedersachsen die Hotline montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geschaltet ist, während in allen anderen Ländern deutlich weniger Stunden zu verschiedenen Zeiten zur Verfügung stehen, hat die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Ingrid Fischbach, im Dezember mit ihren Mitarbeitern alle Terminservicestellen zu jeweils drei unterschiedlichen Zeitpunkten angerufen. Ergebnis: Sieben Stellen waren bei zwei von drei der Anrufe während der Öffnungszeiten nicht erreichbar. Fischbach: "So gelingt keine Arztvermittlung!" Der Wille des Gesetzgebers auf eine zeitnahe Facharzttermin-Vermittlung müsse "umgehend überall umgesetzt werden".

Bei denen, die aber 2017 durchgekommen sind, fällt etwas auf: Die Nachfrage nach Psychotherapie. Seit April vergangenen Jahres müssen die Servicestellen auch Termine für psychotherapeutische Sprechstunden und Akutbehandlung vermitteln. Im zweiten Quartal 2017 stammten laut KBV 40 Prozent der Vermittlungen aus dem Bereich Psychotherapie, die damit aus dem Stand zur meistvermittelten Gruppe aufstieg. Im dritten Quartal lag der Anteil der an Psychotherapeuten vermittelten Termine bei 43,2 Prozent.

Für die Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink von den Grünen ist das ein Beleg dafür, dass das Gesundheitssystem "dem individuellen Bedarf von Menschen in einer psychischen Krise sehr häufig nicht gerecht wird". Gerade Menschen in Krisen bräuchten schnell Hilfe, "damit ihr Leid sich nicht unnötig verschlimmert oder gar chronisch wird". Auch Harald Weinberg, Sprecher der linken Bundestagsfraktion für Krankenhauspolitik, sieht "vielfältige Baustellen". So müsse die Bedarfsplanung dringend überarbeitet und der realen Nachfrage angepasst werden. Auch qualitativ sieht er Handlungsbedarf. Es fehle an einer Versorgungssteuerung, sodass die meisten Patienten "eher zufällig mit dem einen oder dem anderen Therapieverfahren behandelt werden". Stattdessen müsse gewährleistet werden, die am besten geeignete Therapie zu erhalten.

Für die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis sind die seit April 2017 vermittelten Sprechstunden "eine echte Bereicherung". Trotzdem bleibe der Bedarf an psychotherapeutischen Angeboten hoch. "Besondere Engpässe bestehen in ländlichen und strukturschwachen Regionen, ob nun in der Mark Brandenburg oder auf der Schwäbischen Alp." Es komme darauf an, die Bedarfsplanung auf eine neue Grundlage zu stellen. Das müssten Kassen und Ärzte umsetzen. Das sieht Maria Klein-Schmeink ähnlich: Es gebe eigentlich genügend Psychotherapeuten. "Sie werden jedoch nicht für die Kassenabrechnung zugelassen."

Die Krankenkassen, die das bezahlen müssten, sehen das ganz anders. Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, der Dachorganisation aller 110 gesetzlichen Kassen, sagt, dass innerhalb von 20 Jahren die Anzahl der Psychotherapeuten um 45 Prozent zugenommen habe. Es gebe keinen Mangel an Psychotherapeuten, "sondern eine Fehlverteilung". Der häufigen Überversorgung in Großstädten stehe "gelegentlich eine Unterversorgung auf dem Land gegenüber". Es sei "schon beeindruckend, dass in Berlin nahezu auf jeden Hausarzt ein Psychotherapeut kommt". Eine zentrale Frage laute, was die Psychotherapeutenkammer gegen die Fehlverteilung unternehme.

Das alles klingt nicht danach, als ob sich schnelle Verbesserungen einstellen würden. Das Problem drängt jedenfalls: Die Zahl der Fehltage aufgrund von Seelenleiden hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht.