Zwei Tote, zwei Schwerverletzte

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der Spandauer Straße in Falkensee sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Während der 39-jährige Autofahrer und sein 33-jähriger Beifahrer den Crash überleben konnten, einer hatte sich selbst aus dem völlig zerstörten Wagen retten können, der andere konnte von Ersthelfern aus dem völlig zerstörten Wagen befreit werden, erlagen zwei weitere Insassen (beide 25 Jahre alt) noch ihren Verletzungen am Unfallort. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die beiden Verunglückten zuvor noch mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geholt. Ein Rettungshubschrauber hatte einen der beiden lebenden Schwerverletzten ausgeflogen, ein weiterer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ob das Auto, das polnische Kennzeichen trug, wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und in der Folge gegen einen Baum gekracht war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, wie Sprecher Daniel Keip bestätigte. Polizisten, die auf der Spandauer Straße auf Streife unterwegs waren, waren zeitnah am Einsatzort.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort sowie 15 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Der Unfall hatte sich gegen 20.30 Uhr ereignet. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden lang an. Die Spandauer Straße blieb während des Einsatzes voll gesperrt.