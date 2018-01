Heynckes: Trainerfrage beim FC Bayern ist kein Problem

dpa-infocom

München (dpa) Jupp Heynckes sieht die offene Trainerfrage beim FC Bayern München in der Rückrunde nicht als Problem an.

«Nein, sicher nicht. Meine Spieler lassen sich davon nicht beeinflussen. 2013 war die Situation genauso», sagte der 72-Jährige in einem «Kicker»-Interview. 2013 holte der deutsche Fußball-Meister unter dem am Saisonende scheidenden Heynckes das Triple. «Wir müssen erst zeigen, was wir zu leisten imstande sind. Ob es letztlich für die europäische Krone reichen wird, dazu mag und kann ich keine Prognosen stellen», sagte Heynckes.

Die Bayern-Bosse werben um eine Weiterbeschäftigung ihres Trainers über das Saisonende hinaus.