Spende ans Hospiz

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Fünf Prozent der laufenden Kosten muss jedes Hospiz aufgrund einer bundesweiten Regelung über Spenden decken - und das in jedem Jahr. "Für uns bedeutet das, dass wir auf einen Betrag von rund 60.000 Euro angewiesen sind", gibt Sven Rohde (li.), Geschäftsführer der Jedermann-Gruppe, der das Hospiz in der Bauhofstraße betreibt, an. Einen guten Teil zu dieser Summe tragen nun schon traditionell Eva Sänger (2.v.r), Marc Frank Jesko-Idler (re.)und Marc Spiess bei. Sie sammelten in der vergangenen Theatersaison bei Veranstaltungen 585,60 Euro, die auf 600 Euro aufgerundet wurden. Dazu gab Frank Jesko-Idler aus eigener Tasche zu jedem gespendeten Euro einen weiteren dazu, sodass satte 1200 Euro in dieser Woche an Manuela Lindner, Koordinatorin des Hospiz', übergeben werden konnten. Und die kommen gerade recht, denn das Hospiz bedarf dringend einer neuen Küchenzeile. "Wir sind sehr dankbar für die jährliche Unterstützung", freute sich Lindner.

1200 Euro fürs Hospiz