Zhalreiche Probleme offenbart

Nico Roesenberger

Rathenow (MOZ) Im Testspiel Nummer drei unterlag Optik dem Berliner Verbandsligisten Eintracht Mahlsdorf mit 0:1. Ingo Kahlischs Fazit nach der dritten Testspielniederlage war kurz, aber treffend: "Das war eine verdiente Niederlage. Bei der derzeit hohen Trainingsbelastung haben wir zahlreiche Probleme offenbart." Tatsächlich war der Verbandsligadritte aus Berlin spritziger, zweikampfstärker und spielte obendrein einen guten Ball. So waren es am Ende die Gäste, die sich mit 1:0 eher zu knapp durchsetzten.

Zu den ohnehin schon mehreren nicht einsatzfähigen Kickern in der Mannschaft des FSV Optik Rathenow gesellte sich nun auch noch der Kapitän: Jerome Leroy hatte sich am Dienstag bei Hertha II einen Bruch des Fingergelenks zugezogen und wird einige Zeit ausfallen. So stand der erst einen Tag zuvor eingetroffenen Oscar Ortiz auf der Zehn.

"Ein Neuer?" fragten einige angesichts eines wasserstoffblonden Typs mit der Nummer 27. Nein, es handelt sich immer noch um Benjamin Wilcke, an dessen frisch gestylte Frisur sich die Fans erst gewöhnen müssen.

Zum Spiel: Nach Askin Yildiz tollem Lupfer über den Gästetorhüter Philipp Müller, das Leder wurde gerade noch von der Linie geschlagen, zeigten die Gäste sehr schnell, dass sie ausgeruhter sind. Allein die Aufzählung der Chancen von Tilo Scheffler würde den Spielbericht auf den dreifachen Umfang aufblähen. Mehrfach rettete Optik-Schlussmann Bjarne Rogall bravourös.

Dann, bei einem eher harmlosen Flankenball, rutschte Optiks Torwart aus und verletzte sich am Bein. Erste Aktion des eingewechselten Marcel Subke war es, den Ball nach dem unhaltbaren Schuss von Ringo Kretschmar aus dem Netz zu holen.

In der zweiten Hälfte konnte sich dann auch Subke des öfteren auszeichnen. Die Rathenower wehrten sich nach Kräften und hatte selbst auch noch zwei große Möglichkeiten. Cüneyt Top lief allein auf Philipp Müller zu, kam aber nicht vorbei. Und in der Schlussviertelstunde, als bei der Eintracht die Beine schwer wurden, köpfte Murat Turhan den Ball nach Flanke von Nii Bruce Weber an die Latte. Meist war die FSV-Mannschaft allerdings zu umständlich, so dass der Gästesieg am Ende hochverdient war.

Im nächsten Test trifft Optik an diesem Mittwoch (17. Januar) auf die TSG Neustrelitz. Anstoß gegen den Regionalligisten ist um 18.30 Uhr im Stadion Vogelgesang.

Optik: Rogall (36. Subke) - Adewumi, E. Turan (46. Weber), Baudis, Wilcke - Langner, Tasar - Yildiz (46. Top), Ortiz (58. Schack), Kapan (79. Yildiz) - Turhan.