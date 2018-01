Machetenangriff auf Mann in Potsdam

Potsdam (dpa) Ein 28-Jähriger soll mit einer Machete einen Mann in Potsdam angegriffen und verletzt haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, wie Polizei und die Staatsanwaltschaft Potsdam am Montag gemeinsam mitteilten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll dem 35 Jahre alten Opfer auf einer Straße mit der Machete auf den Kopf geschlagen haben, der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Attacke ereignete sich bereits am Donnerstag, wie es weiter hieß. Am Freitag nahmen Polizisten den 28-Jährigen nahe dem Tatort fest.

Direkt vor dem Angriff soll der Potsdamer in der Straße mit einer Softair-Waffe um sich geschossen und dabei Fenster eines Wohnhauses beschädigt haben. Der 35-Jährige kam den Angaben zufolge danach aus diesem Haus, um mit dem Schützen zu reden. Ob die beiden Männer sich kennen, muss noch ermittelt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.