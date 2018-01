Zwei Tote in der Goethestraße

Sandra Euent

Rathenow (BRAWO) Noch am Montag ist das Polizeiaufgebot in der Rathenower Goethestraße unübersehbar. Nachdem am Samstagmorgen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus zunächst eine leblose Frau und in der Nachschau auch noch eine männliche Leiche entdeckt wurden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Spurensicherung, Brandursachenermittlung und Befragungen im Umfeld der beiden Toten werden derzeit durchgeführt, wie Heiko Schmidt, Pressesprecher der Polizeidirektion West auf Nachfrage mitteilte.

Bei den gefundenen Personen handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um eine 36-jährige Rathenowerin und einen 34-jährigen Bekannten der Frau. An beiden Leichen wurden Spuren von Gewalteinwirkungen festgestellt, so dass derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird. Weitere Einzelheiten zu den Umständen der Tode gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Einen konkreten Tatverdacht gibt es bisher noch nicht.

Zuletzt war im Mai 2017 ein lebloser Mann in einer Wohnung in Rathenow gefunden worden. In Erinnerung dürfte vielen auch noch der Sohn sein, der 2010 seine Eltern mit der Kettensäge zerstückelte oder, ebenfalls aus 2010, der junge Mann, der seine Mutter erdrosselte.