Rainald Grebe nimmt Fontane aufs Korn

Berlin (dpa) Der mit dem Lied "Brandenburg" bekannt gewordene Kabarettist Rainald Grebe versucht eine Auseinandersetzung mit Leben und Werk des großen Theodor Fontane. Das Ergebnis überrascht.

Unter dem Titel "Fontane.200: Einblicke in die Vorbereitungen des zweihundertsten Geburtstags Theodor Fontanes im Jahr 2019" versucht Rainald Grebe an der Schaubühne Berlin eine szenische Annäherung an den Schriftsteller und Dichter. Dessen Romane wie "Effi Briest" oder "Der Stechlin" zeichnen sich durch feine Ironie aus. Grebes Nummernrevue setzt dagegen auf krachende Komik und groben Slapstick.

Bekannt geworden ist Grebe durch pointierte Songs, etwa über einzelne Bundesländer, von denen sich "Brandenburg" zu einem Hit entwickelte. Als Autor, Regisseur und Darsteller beleuchtet er punktuell Leben und Werk Fontanes, die kurzen Szene-Splitter erreichen jedoch kaum Tiefe.

Ausgangspunkt ist der 200. Geburtstag des 1898 verstorbenen Fontane am 18. Dezember nächsten Jahres. Der 46-jährige Grebe, der seit einigen Jahren in Brandenburg lebt, erzählt beispielsweise Schnurren um den aus dem "Stechlin" bekannten "Roten Hahn". Oft treten Romanfiguren wie etwa Effi Briest, Jenny Treibel oder Melanie van der Straten auf. Texte über Fontane werden zitiert, zum Beispiel von Kurt Tucholsky.

Grebe setzt auf viele künstlerische Mittel wie Film, Video, Figurentheater oder auch Pantomime und lässt von seinen Akteuren immer wieder bekannte Songs aus dem 20. Jahrhundert singen, etwa "These Boots are made for Walking" von Nancy Sinatra oder "It's a Wonderful Life" von Black. Mehrfach wird auch aus dem Briefwechsel Fontanes mit seiner Frau zitiert.

Ins Leere schießt ein eingespielter Ausschnitt aus der Rede eines AfD-Funktionärs, in der dieser spekuliert hat, Fontane wäre heutzutage AfD-Mitglied. Die Möglichkeit, sich dadurch mit der gegenwärtigen Rezeption der Werke des Schriftstellers auseinanderzusetzen, bleibt aus.

Weder werden die Schwächen in Theodor Fontanes Schriften erhellt, noch dessen Stärken, wie etwa seine geistreiche Sprache. Der ganze Abend verharrt auf dem Niveau eines aufwendig inszenierten Studentenulks.