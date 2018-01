Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Der Förderkreis Roederhof aus Bad Belzig wurde am Sonnabend Nachmittag mit dem Förderpreis der Kur- und Kreisstadt ausgezeichnet. Die zum achten Mal ausgelobte Ehrung ist auf 1.000 Euro dotiert. Sie wurde im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs des Bürgermeisters in der SteinTherme vergeben.

Mit dem Preis sollen Menschen, Vereine und Institutionen geehrt werden, die sich für die Stadt verdient gemacht haben. Im Vorfeld waren die Bad Belziger dazu aufgerufen, Vorschläge für die Preisverleihung einzureichen. Mit insgesamt 15 Nominierungen gab es in diesem Jahr so viele Vorschläge wie noch nie.

Für die siebenköpfige Jury aus den Reihen der Stadtverordneten, die den Gewinner ermitteln mussten, war damit einmal mehr eine schwere Entscheidung verbunden. In dieser Folge entschied die unter Federführung von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) arbeitende Jury, den Förderpreis 2017 dem Förderkreis Roederhof für die bisher geleistete Arbeit zuzuerkennen.

"Es hatte mich schon gefreut, dass wir nominiert wurden. Dass wir den Förderpreis erhalten, hätte ich nicht zu hoffen gewagt", sagt dessen Vorsitzende Inge Richter. Wie im vergangenen Jahr neu eingeführt, wurde auch daran festgehalten, den Zweit- und Drittplatzierten jeweils mit einer Anerkennung in Höhe von 500 Euro zu ehren. Diese Auszeichnungen wurden der Sektion Turnen/Volleyball/Tischtennis der Belziger SG Einheit für ihre beispielhafte Nachwuchsarbeit und der Sektion Kegeln, die sich unter anderem um den Erhalt der Kegelbahn verdient gemacht hat, zuerkannt.

Mit Blick auf den Gewinner des Förderpreises, die Kandidaten die mit Anerkennungsprämien geehrt wurden und alle Nominierten, sagte Kirchner: "Sieger sind alle!". Unter diesem Aspekt wurden nachfolgend alle Nominierten mit einer Dankesurkunde und einem Blütengruß seitens der Stadt und mit anhaltendem Applaus von den nahezu 250 Gästen des Neujahrsempfangs bedacht.

Von hiesigen Einwohnern waren für die Ehrung weiter vorgeschlagen: die Dorfgemeinschaft Fredersdorf, die Feuerwehrvereine Lüsse und Lütte, der Förderverein Dippmannsdorf, der Kunstverein "Hoher Fläming" und die Tiertafel Bad Belzig. Außerdem die Archäologen und Restauratoren Thomas Langer, Arco Dinter sowie Udo Drott und Frau, Kantor Winfried Kuntz, Lothar Lehmann, Hans-Joachim Brauer sowie Hannelore Konietzky-Pohl und Birgit Kruse.

Unter die zahlreich erschienenen Gäste des Neujahrsempfang hatten sich mit Landrat Wolfgang Blasig und dem Landtagsabgeordneten Günter Baaske (beide SPD) sowie Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) auch Vertreter der Politik gemischt. Zu den Gästen, die in Bad Belzig im Rahmen des Neujahrsempfangs Willkommen geheißen wurden, gehörte ferner eine Abordnung aus der Partnergemeinde Ritterhude mit Bürgermeisterin Susanne Geils an der Spitze.

Letztere brachte eine norddeutsche Tradition, das Boßeln, mit in den Fläming. Dabei muss eine festgelegte Strecke mit möglichst wenig Würfen einer Kugel bewältigt werden. Als Sieger im Wettbewerb, der vor Beginn des Neujahrsempfangs ausgetragen wurde, ließ sich im Anschluss an das Wettbewerbsprozedere um den Förderpreis das Team Ortsvorsteher feiern. Frank Schmoll aus Neschholz, Candy Schulze aus Kuhlowitz/Preußnitz und Bodo Sternberg aus Fredersdorf waren an den Start gegangen und hatten den Wettbewerb für sich entschieden.