40 verendete Wildschweine in einem Wald bei Warschau

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder)/Warschau (MOZ) Die Afrikanische Schweinepest kommt Brandenburg immer näher. In einem Wald bei Warschau wurden in den vergangenen Tagen 40 tote Wildschweine gefunden, die offenkundig an dem Virus verendet sind. Das berichteten mehrere polnische Medien am Montagvormittag. Neben Veterinären werden bei der Suche nach weiteren Tieren auch Polizei und Soldaten eingesetzt. Da es in Polen auch viele Schweinemastanlagen gibt, bedeutet die Krankheit auch für das Nachbarland eine große Gefahr.