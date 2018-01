Die Narren sind los

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Michail Gorbatschows markantes Muttermal auf dem Kopf, Theo Waigels Augenbrauen und die einst so schlichte Frisur Angela Merkels - diese Äußerlichkeiten, die natürlich nicht auf innere Werte bzw. Defizite schließen lassen, boten stets Angriffsfläche im Karneval. Heute gibt es weltweit wohl keine Haartracht, die so bekannt ist und die Leute amüsiert, wie die des US-Präsidenten. Auch in Premnitz wird nun darüber gelacht. Donald Trump bekam dort durch Klaus-Dieter Weidemann vom Männerballett seinen ersten Auftritt.

Im Gasthaus Retorte fand am Samstag die erste von sieben Veranstaltungen statt, mit denen der Premnitzer Carnevalsclub (PCC) sein Publikum unterhalten will. Motto: "Ist auch die Welt ein Irrenhaus, beim PCC hält man das aus!"

Ebenso am Samstag stieg der Friesacker Karneval Club (FKC) mit einer Fremdensitzung ins Geschehen ein. Beim Rathenower Carnevals Club (RCC) sowie beim Buckower Carnevalsverein (BCV) in Großwudicke geht es ab 27. Januar zur Sache. Alle genannten Vereine sind bis Aschermittwoch, 14. Februar, durch mit ihren Veranstaltungen.

Das regionale Open-Air-Finale der aktuellen Karnevals- und Faschingszeit findet am 12. Februar mit einem Rosenmontagsumzug in Friesack statt. Es ist die einzige Veranstaltung dieser Art imUnd über das offizielle Ende der Karnevalsaison hinaus wird beim Garlitzer Carneval Club (GCC) und beim Pessiner Carneval Club (PCC) gefeiert. In Pessin gar bis zum ersten Märzwochenende.