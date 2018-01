Offenbarungseid nach der Pause

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) Dass man gegen den MTV Altlandsberg verlieren kann, auch hoch, ist nicht verwerflich, aber über die Art und Weise herrschte am Samstagabend Diskussionsbedarf. Was sich die Handballer des SV 63 Brandenburg-West nach dem Seitenwechsel geleistet haben, hinterlässt einen ganz bitteren Nachgeschmack beim treuen Publikum. Mit 10:21 ging die zweite Hälfte verloren und bei nicht wenigen in der Halle auch die letzte Hoffnung, die Klasse noch irgendwie zu halten.

Krass war halt auch der Gegensatz zum ersten Durchgang. Dort begannen die Brandenburger zwar traditionell schwach, fanden sich aber nach fünf Minuten (1:3) in die Partie ein. Trainer Sven Schößler mahnte immer wieder von Außen an, dass die Deckung aktiver werden müsse, was seine Spieler nun besser beherzigten. Dadurch unterbanden sie einige Gästeangriffe vorzeitig und kamen zu schnellen Gegenstößen. In der 14. Minute verwandelte Woicech Lipinski einen Strafwurf zum 8:5-Zwischenstand, die West-Mannschaft schien auf einen guten Weg.

In der Offensive übernahmen nun neben Philipp Kryszon auch andere Akteure Verantwortung, was den Altlandsbergern ihre Verteidigungsarbeit erschwerte. Allerdings leisteten die Gastgeber sich zu viele Fehlwürfe, gerade von Außen wurde immer versucht den MTV-Schlussmann zu überlupfen. Dabei gehörte er nicht zu den Kleinsten auf dem Feld, dementsprechend oft gingen diese Versuche schief. So versäumten es die Hausherren sich ein ordentliches Torpolster zu verschaffen. Mit dem Pausenpfiff gelang Tim Wollweber noch der Treffer zum 14:12-Halbzeitstand. Damit entließen die West-Handballer ihre Fans mit einem guten Gefühl in die Pause.

Das hielt auch noch einige Minuten im zweiten Abschnitt an, obwohl die Gastgeber zu Beginn, trotz Überzahl, den 14:14-Ausgleich hinnehmen mussten. Für einen schwacher Start ist die Mannschaft bekannt, nur diesmal nahm sie den Faden nicht mehr auf. Technische und individuelle Fehler ließen den Abstand kontinuierlich anwachsen.

Man wird wohl nie erleben, das in einem Handballteam in einer Partie alle auf einem gleich hohen Niveau spielen, es gibt immer den einen oder anderen, der einen "gebrauchten Tag" erwischt. Am Samstagabend fragten sich die Anwesenden eher, wer Normalform hat. Die simple Antwort: niemand. Es war kein Akteur auf dem Feld, an dem sich die anderen aufrichten konnten.

Was Trainer Schößler auch versuchte, die Wirkung auf die Teamleistung blieb gleich null. Ob der Wechsel im Tor von Andy Witowski auf Denny Alpers oder Steven Nhantumbo in die Rückraum-Mitte, dem Gegner war es egal, er nutzte einfach die vielen Aussetzer der Brandenburger um sich kontinuierlich abzusetzen. Bei den Gästen hatte nach der Pause keine Leistungsexplosion stattgefunden, aber bei den Brandenburgern ein enormer Leistungsabfall. Negativer Höhepunkt war noch die Hinausstellung, inklusive Blauer Karte, für Christoph Witt in der 60. Minute für ein Revanchefoul. Er wird seinem Team nun länger fehlen.

Die West-Männer beendeten die Hinrunde in der Oberliga Ostsee-Spree mit 0:26 Punkten. Kommenden Samstag geht es zum Rückrundenstart zur SG Uni Greifswald/Loitz. Eigentlich ein Team, mit dem sich die Brandenburger messen könnten, doch angesichts der zweiten Hälfte, mögen nur die wenigsten West-Anhänger auf einen positiven Ausgang hoffen.