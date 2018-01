Neuzugang verstärkt Angriff

Dieter Seewald

Brandenburg/Berlin (MOZ) Seit dem 6. Januar wird bei den Oberligafußballern des BSC Süd 05 wieder hart an der Kondition und dem Mannschaftsgefüge gearbeitet. Damit dies auch zum ersten Rückrundenspiel im neuen Jahr gelingt hat der Verein sich in der Winterpause von David Rosner und Denis Schulz getrennt und sich zeitgleich mit Bilal Kamarieh einen Stürmer vom Ligakonkurrenten Hertha 03 Zehlendorf geholt.

Dass er eine echte Verstärkung sein wird, steht für den Verein außer Frage. Er ist im Sturm und im offensiven Mittelfeld eine Bereicherung, denn auf diesen Positionen muss die Mannschaft sicher stehen, um in dieser Saison weiter stark zu sein.

Der 21-jährige Deutsche (1,82 Meter groß) mit libanesischen Wurzeln wurde in seiner Jugendlaufbahn vom Bundesligisten Hertha BSC Berlin ausgebildet und hat von 2015 bis 2017 bei Mainz 05 II gespielt, bevor er zum Oberligaverein Hertha 03 Zehlendorf wechselte. "Wir freuen uns, dass wir Bilal zu uns in den Verein holen konnten. Er wird unsere Mannschaft sicher in den entscheidenden Momenten sehr stark unterstützen wird zu unserem Erfolg in dieser Saison mit beitragen", sagte Peter Janeck, Vorstandsvorsitzender des BSC Süd 05.

Im erste Vorbereitungsspiel beim Berlinligisten Stern 1900 gab es am Sonnabend eine 2:4-Niederlage. Pascal Wedemann hatte die Brandenburger in der 18. Minute etwas überraschend in Führung gebracht, doch nach einer halben Stunde glichen die Gastgeber aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm Süd-Trainer Özkan Gümus einige Wechsel vor, besonders die Hereinnahme von Rene Görisch machte sich bezahlt. Gleich mit seinem ersten Ballkontakt brachte er die Gäste erneut in Führung (46.). Im weiteren Verlauf scheiterte er aber immer wieder am Stern-Torhüter, während die Berliner ihre Chancen besser zu nutzen wussten. In der 53. Minute glichen sie zum 2:2 aus, 20 Minuten später gingen sie mit einem Kracher in Führung. Der 4:2-Endstand fiel in der 89. Minute. Bitter war jedoch die Verletzung Lukas Kohlmann, der mit Verdacht auf Mittelfußbruch den Platz verließ. Am Freitag (19. Januar) geht es zu Lok Stendal.